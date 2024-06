Ao menos 9 pessoas ficam feridas após ataque a tiros em parque nos EUA

Ao menos nove pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas após um atirador abrir disparos em um parque aquático na cidade de Rochester Hill, próxima a Detroit, em Michigan, nos Estados Unidos. O ataque aconteceu no fim da tarde do sábado, 15, pouco depois das 17h do horário local, no parque Brooklands Plaza. O estabelecimento está temporariamente fechado, de acordo com a prefeitura da cidade.

O suspeito, um homem de 42 anos, foi encontrado morto algumas horas depois de acordo com as autoridades, em uma casa de um distrito vizinho, também ferido por um tiro. “Às 22h30 desta noite podemos confirmar que o suspeito está morto, aparentemente por um tiro dado em si mesmo”, escreveu o prefeito da cidade, Bryan Barnett, em suas redes sociais na noite do sábado. “Eu não tenho comentários sobre o indivíduo ou seus potenciais motivos. Tenho certeza de que mais coisas serão esclarecidas nos próximos dias e peço paciência à nossa comunidade enquanto realizamos as investigações.”

Entre as vítimas, estão um menino de oito anos e sua mãe, em estado grave, e também seu irmão, em estado estável, de acordo com informações dadas pelas autoridades locais em coletiva à imprensa local na manhã de domingo. O homem desceu de seu carro e começou a atirar aleatoriamente, de acordo com os relatos. Não foi ainda identificada uma razão para o ataque. As autoridades também informaram que ele não possuía vínculos ou parentesco com as pessoas atingidas.