Ao menos 14 mortos após acidente em pouso de avião na Índia

Ao menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta sexta-feira, 7, depois que um avião derrapou ao pousar na pista do Aeroporto Internacional de Karipur, na Índia, afirmou o chefe de polícia local. A aeronave da companhia Air India levava 191 passageiros.

Uma televisão local afirmou que a fuselagem da aeronave se partiu em dois e sofreu muitos danos durante a aterrissagem. O avião viajava de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para o estado de Kerala, no sul da Índia. O voo era parte de uma operação de repatriação do governo para levar indianos de volta ao país devido às restrições de viagens internacionais impostas para combate à pandemia do novo coronavírus.

“Posso confirmar pelo menos 14 mortes no total. Outros 15 passageiros têm ferimentos graves. Ainda é uma situação em desenvolvimento”, disse o chefe da polícia local, identificado como Abdul.

Outro policial afirmou que há pelo menos 89 pessoas, muitas com ferimentos graves, internadas em diferentes hospitais da região.

“Fomos informados de que todos os que sobreviveram ao acidente também tem algum tipo de lesão”, disse Sijith Dias.

Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, o avião não pegou fogo após o acidente. A cidade de Karipur, no sul da Índia, enfrenta fortes chuvas na noites desta sexta (horário local).

(Em atualização)