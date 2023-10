Ao menos 100 corpos são encontrados em kibutz no sul de Israel

Atualizado em 10 out 2023, 09h21 - Publicado em 9 out 2023, 20h34

Atualizado em 10 out 2023, 09h21 - Publicado em 9 out 2023, 20h34

O grupo de socorristas voluntário Zaka afirmou na segunda-feira 9 que pelo menos 100 pessoas foram mortas pelos ataques do Hamas no kibutz de Be’eri, comunidade rural localizada na região sul de Israel.

Ao jornal americano The New York Times, o porta-voz do kibutz, Moti Bukjin, descreveu o cenário encontrado como “terrível” e disse que havia crianças entre os mortos. Ele afirmou ainda que mais corpos podem ser encontrados, porque ainda era preciso revistar todas as casas do local.

As comunidades próximas a Be’eri também foram afetadas, mas conseguiram expulsar os terroristas antes de um massacre iminente. Agora, sobreviventes estão em abrigos seguros, onde recebem doações da população.

De acordo com os moradores, o local que abrigava em torno de 1 mil pessoas foi completamente destruído. Nas cercanias da Faixa de Gaza, o kibutz foi criado em 1946 para auxiliar o que seria o futuro Estado de Israel a resistir a uma possível invasão egípcia.

A palavra “kibutz” em hebraico significa “reunião” ou “grupo coletivo”. Os kibutz espalhados pelo território israelense funcionam como comunidades agrícolas e geralmente coletivas, ou seja, sem propriedade privada.