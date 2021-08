Anticiclone Lúcifer faz Itália registrar 48.8ºC, recorde da Europa

A região sul da Itália foi atingida por uma série de incêndios nesta quinta-feira, 12, um dia após termômetros da Sicília registrarem 48.8ºC, temperatura que os cientistas acreditam ser a maior da história do continente europeu.

A medição, que ainda precisa ser confirmada pela Organização Meteorológica Mundial, foi registrada perto da cidade de Siracusa, no sudoeste da ilha, após a chegada do anticiclone Lúcifer. Se for validada, a temperatura supera os 48ºC marcados na cidade de Atenas em 1977.

Os bombeiros da região disseram através do Twitter que estão combatendo mais de 500 focos de incêndio na Sicília e na Calábria, mas que a situação está atualmente sob controle. É esperado que a temperatura permaneça alta na próxima sexta-feira e também no final de semana.

Segundo as autoridades locais, os incêndios já ocasionaram a morte de pelo menos quatro pessoas. O prefeito da cidade costeira de Régio, na Calábria, pediu para que os moradores permaneçam longe das áreas afetadas.

“Nós estamos perdendo a nossa história e a nossa identidade está virando cinzas. Nossas almas estão queimando”, disse em uma publicação no Facebook.

Alimentado pelo ar quente que sopra do deserto do Saara, na África, o sul da Europa tem registrado uma quantidade alta de incêndios nas últimas semanas. Na Grécia, a população de várias ilhas da região do Peloponeso precisaram deixar suas casas, uma vez que os incêndios já se estendem pelo nono dia consecutivo.

Já no norte da África, incêndios florestais nas montanhas do norte da Argélia mataram pelo menos 65 pessoas desde a última segunda-feira, 9, de acordo com a mídia estatal do país.