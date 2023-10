Antes e depois: satélites mostram destruição por bombardeios em Gaza

Imagens de satélite recém divulgadas pelas empresas Maxar Technologies e Planet Labs, na quinta-feira 26, revelaram como cidades e bairros na Faixa de Gaza foram destruídos após quase três semanas de bombardeios incessantes de Israel, em retaliação ao ataque brutal do grupo terrorista palestino Hamas, em 7 de outubro.

As fotos mostram prédios em ruínas e bairros inteiros reduzidos a escombros, fazendo uma comparação entre os locais no dia 10 de maio, há cinco meses, e no dia 21 de outubro, catorze dias após a incursão do Hamas ao sul de Israel, quando militantes mataram 1.400 pessoas e fizeram 233 reféns, segundo autoridades israelenses.

Desde então, Tel Aviv prometeu “eliminar o Hamas” e tem feito ataques aéreos contínuos contra Gaza. Além disso, impôs um cerco e está se preparando para uma invasão por terra. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que mais de 7 mil pessoas – muitas delas civis – foram mortas nos bombardeios israelenses.

Na cidade de Beit Hanoun, perto da fronteira norte com Israel, edifícios entraram em colapso. Enormes porções de alguns prédios estão faltando, e dois grandes complexos viraram pilhas de escombros.

Beit Hanoun fica perto de uma das principais passagens através das quais os militantes do Hamas iniciaram a invasão ao território israelense, por isso tornou-se foco das Forças de Defesa de Israel (IDF). Poucos dias após o início da guerra, a força aérea israelense anunciou que o bairro tinha sido atingido “120 vezes”, dizendo que a área era um dos principais centros de operação do Hamas.

Imagens do bairro Al Karameh, ao norte da Cidade de Gaza, que nesta sexta-feira, 27, foi alvo de uma incursão por terra de Israel, mostram vários edifícios residenciais em escombros. As Nações Unidas afirmaram que 42% de todas as unidades habitacionais da faixa de Gaza foram destruídas nas últimas três semanas. Muitas outras foram sujeitas a danos moderados.

Na área de Atatra, em Beit Lahiya, no norte de Gaza, bairros inteiros foram afetados pelos bombardeios. No início desta semana, a agência de notícias AFP informou que mísseis israelenses destruíram mais de 20 edifícios na área.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta sexta-feira que recebeu estimativas de que cerca de 1 mil corpos não identificados ainda estão enterrados sob os escombros em Gaza. Essas pessoas ainda não estão incluídas no número de mortos.