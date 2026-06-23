Antes de receber cúpula da Otan, Turquia prende 200 ‘terroristas’; Oposição diz que é outra coisa

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Turquia detém mais de 200 pessoas ligadas a grupos de extrema esquerda e EI, duas semanas antes da cúpula da Otan em Ancara. A medida, que inclui proibições de manifestações e a prisão de jornalistas e ativistas, é vista pela oposição como repressão política, usando a cúpula como pretexto. Entenda as controvérsias e o que está por trás das ações.

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As autoridades turcas anunciaram a detenção de mais de 200 pessoas suspeitas de vínculos com pequenos grupos de extrema esquerda e com o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) em Ancara, duas semanas antes de uma reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Segundo a Procuradoria da capital turca, 209 pessoas foram detidas e 32 estão sendo procuradas.

A maioria dos detidos (185) é acusada de pertencer a diversos grupos de extrema esquerda considerados terroristas pela Turquia, entre eles o Partido-Frente Revolucionário de Libertação do Povo (DHKP-C, de orientação marxista-leninista), que reivindicou vários atentados no passado.

As autoridades de Ancara anunciaram na noite de segunda-feira que todas as manifestações serão proibidas de 28 de junho até o final da cúpula da Aliança Atlântica.

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Prevista para os dias 7 e 8 de julho na capital turca, a reunião receberá dirigentes dos 32 países-membros, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Denúncias

Grupos de oposição, porém, afirmaram que as operações policiais fazem parte do que descrevem como uma repressão mais ampla do Estado turco à democracia e às liberdades civis no país.

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Entre os detidos estavam o jornalista e ativista dos direitos LGBTQIA+ Yildiz Tar, políticos de esquerda e vários advogados, segundo declarações de grupos jurídicos e humanitários. A Associação de Advogados Progressistas informou que três de seus membros foram presos.

O partido pró-curdo DEM condenou a operação, caracterizando os alvos da operação da madrugada como políticos, ativistas e representantes de organizações democráticas.

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“Os preparativos para a cúpula da Otan estão sendo usados ​​como pretexto para restringir a política democrática e as liberdades fundamentais”, afirmou o partido em um comunicado, exigindo a libertação imediata dos detidos.

O grupo de direitos LGBTQIA+ Kaos GL também associou as detenções a restrições impostas antes da cúpula. Yildiz Tar, editor-chefe do grupo, deveria comparecer a uma audiência na quarta-feira, 24, referente a outro processo.