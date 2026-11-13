O que o ex-CEO da Nvidia dizia da executiva que o substitui no comando da empresa após escândalo

O ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang, menosprezou a diretora financeira da companhia, Colette Kress, durante uma reunião realizada em agosto, meses antes de ela assumir seu lugar no comando da gigante de tecnologia, segundo uma reportagem do The Wall Street Journal publicada nesta quinta-feira, 12.

Segundo o jornal, Huang interrompeu uma apresentação da executiva e a comparou a um animal paralisado diante dos faróis de um carro, expressão utilizada para descrever alguém incapaz de reagir diante de uma situação de pressão.

As divergências entre os dois executivos estavam relacionadas à estratégia de expansão da Nvidia no mercado de inteligência artificial. Sob a liderança de Huang, a companhia passou a oferecer apoio financeiro a empresas de computação em nuvem e operadoras de centros de dados, buscando transformá-las em clientes de longo prazo. Kress, no entanto, questionava os critérios de seleção dos investimentos, a avaliação dos riscos e as perspectivas de retorno financeiro. Posteriormente, a fabricante de chips suspendeu parte dos acordos de financiamento, diante das preocupações com a exposição financeira da empresa.

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A executiva também teria tentado conter a atuação de Nico Caprez, genro de Huang e vice-presidente de Crescimento Global de Infraestrutura de IA da Nvidia, que participava das negociações com potenciais clientes.

Escândalo na Nvidia

Huang renunciou ao comando da gigante do setor de inteligência artificial (IA) na quinta-feira, 12, após revelações sobre relações extraconjugais.

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No centro do escândalo que levou à renúncia está um relacionamento amoroso, revelado pelo jornal The New York Times no mês passado, com a empresária chinesa Alice Huang. Apesar do sobrenome em comum, os dois não têm parentesco. Segundo a publicação, autoridades americanas concluíram que ela atuava como espiã para a China, e teria usado o caso para obter informações privilegiadas sobre o executivo e a Nvidia.

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O CEO e a empresária chinesa foram vistos juntos em diversas partes do mundo, jantando em restaurantes e participando de reuniões ao longo dos últimos anos. Alice Huang é executiva da Megaspeed, uma empresa de data centers sediada em Singapura que é cliente da Nvidia. Segundo a agência Bloomberg News, a companhia tem sido investigada sob a suspeita de contrabandear chips da big tech americana para a China, violando as restrições de exportação dos Estados Unidos, no contexto de uma acirrada corrida de IA entre as duas superpotências.

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Após as revelações, a Nvidia anunciou uma investigação interna, mas manteve o apoio ao seu chefe e cofundador. No último domingo, o conselho disse que mantinha confiança em Huang e sua equipe de liderança.

No entanto, a posição do CEO foi ainda mais fragilizada na quarta-feira 11, quando o New York Times revelou um segundo affair, desta vez com uma funcionária da empresa.

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Casado desde 1985, Jensen Huang também teria traído a esposa com Kimberly Powell, que ocupava o cargo de presidente da divisão de saúde da Nvidia. Segundo o jornal americano, os dois teriam sido flagrados em vídeo em um momento de intimidade em um hotel, durante uma conferência da empresa em março.

Pouco depois da nova bomba, o conselho da Nvidia, composto por 11 membros, realizou uma reunião de emergência sobre a potencial destituição de Huang, como apurou o jornal The Wall Street Journal. Imediatamente, o mercado começou a precificar a derrocada do CEO, fazendo as ações da empresa recuarem 8% nas negociações após o fechamento do mercado.

Diante de uma perspectiva muito concreta de perder o cargo, Huang parece ter optado pela saída mais honrosa. Quer dizer, a mais honrosa possível.