Antes dado como vivo, soldado israelense foi levado morto para Gaza, diz Tel Aviv

Após 14 meses do ataque coordenado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, o Exército israelense confirmou nesta segunda-feira, 2, a morte do capitão Omer Maxim Neutra. O jovem soldado israelo-americano, de 21 anos, servia como comandante de pelotão no Corpo Blindado das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) e havia sido sequestrado pelo grupo militante durante a ofensiva.

A confirmação, baseada em novas evidências de inteligência, revelou que Neutra foi morto em combate no mesmo dia do ataque. Seu corpo permanece retido em Gaza, junto a dezenas de outros reféns e vítimas do conflito.

O Exército de Israel disse que Neutra morreu no confronto inicial de 7 de outubro, quando foi capturado junto com sua tripulação de tanque. Imagens registradas durante o ataque mostraram palestinos ao redor de veículos blindados em chamas, na fronteira da Faixa de Gaza, com soldados sendo arrastados para o território controlado pelo Hamas. A morte de dois tripulantes já havia sido confirmada, mas, até agora, acreditava-se que Neutra estivesse vivo.

“Hoje podemos confirmar, com base em informações de inteligência, que ele foi morto na batalha no dia 7 de outubro e que seu corpo está bloqueado como refém em Gaza desde então. Que sua memória seja uma vitória”, escreveram as IDF em comunicado nas redes sociais. A análise foi conduzida pelo rabino-chefe militar, que concluiu que o soldado faleceu durante o ataque.

Omer Maxim Neutra nasceu em Nova York e imigrou para Israel em 2020, para servir no exército do país. Sua família concedeu entrevistas recentes à imprensa internacional, pressionando o governo do presidente americano, Joe Biden, a desenvolver um acordo para libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza.

Em nota, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enviou suas condolências à família Neutra e prometeu que seu corpo seria trazido de volta a Israel para sepultamento. “Omer era um homem de valores, abençoado com talentos e um sionista em todos os sentidos da palavra. Ele imigrou para Israel para se alistar nas IDF, escolheu um caminho de combate e foi escolhido para comandar e liderar.”

Ainda hoje, estima-se que 97 reféns estejam sob poder do Hamas, incluindo os corpos de pelo menos 35 pessoas mortas. O governo israelense e seus militares seguem buscando resgatar sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas do ataque enquanto os dois lados não entram em acordo sobre uma trégua que envolva a libertação das vítimas.