Anistia Internacional acusa Israel de cometer ‘limpeza étnica’ de palestinos na Cisjordânia

A Anistia Internacional acusou nesta quarta-feira, 10, o governo israelense de cometer “limpeza étnica” na Cisjordânia, ocupada por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Em um relatório de 149 páginas, a ONG afirmou que uma política estatal levou ao deslocamento forçado em massa de palestinos no território, não sendo apenas reflexo de ataques de colonos judeus — que, segundo documento recente da ONU, são protegidos pelas forças de segurança de Israel.

“No final de dezembro de 2022, o partido Likud de Benjamin Netanyahu formou o 37º governo de Israel em coalizão com dois partidos políticos ultranacionalistas e religiosos. Embora a violência de colonos apoiada pelo Estado tenha sido uma preocupação crescente para as comunidades palestinas na Cisjordânia nas últimas três décadas, houve um aumento sem precedentes na escala e intensidade dos ataques desde então”, afirmou o sumário executivo da organização, mencionando que a guerra em Gaza agravou o panorama.

“Enquanto a maior parte da atenção global se concentrava em Gaza, Israel intensificou suas políticas e práticas abusivas contra os palestinos na Cisjordânia ocupada, com autoridades governamentais incentivando e apoiando abertamente ataques de colonos”, acrescentou.

O texto também salientou que a violência cometida por colonos é “resultado direto de uma política estatal que integrou e viabilizou a visão do movimento de colonos de um “Grande Israel”, uma ideologia que trata a área que se estende do Mar Mediterrâneo ao Rio Jordão, incluindo a totalidade do Território Palestino Ocupado (TPO), como parte integrante de Israel”.

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Por que ‘limpeza étnica’?

A Anistia criticou a disparada de assentamentos na Cisjordânia, considerados ilegais pelo direito internacional. O relatório citou casos de violações do governo israelense e frisou que constituem “crime de guerra de deportação e transferência ilegais e o crime contra a humanidade de transferência ou deportação forçada, cometidos no âmbito de uma política de limpeza étnica da Área C da Cisjordânia ocupada, através do deslocamento forçado de comunidades beduínas e pastoris palestinianas e da expansão de assentamentos ilegais à sua custa”.

A partir dos Acordos de Oslo, assinados pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e Israel em 1993 e 1995, a Cisjordânia foi dividida em três áreas: A, B e C. As duas primeiras, que correspondem a cerca de 39% do território, são controladas pela Autoridade Palestina (AP) — que exerce influência na educação, economia e segurança interna. Estima-se que cerca de 2,8 milhões de palestinos vivam aglomerados nas duas zonas, especialmente nas vilas de Hebron, Ramallah, Belém e Nablus.

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No entanto, as forças israelenses exercem a segurança externa, o que significa que têm poder para invadir ambas as regiões a qualquer momento. Já a C, que abrange cerca de 61% da Cisjordânia, é ocupada por Israel. Pelos Acordos de Oslo, a área deveria ter sido transferida para a AP em 1999, o que não aconteceu. Por lá, ficam a maioria dos mais de 200 assentamentos ilegais, com mais de 400 mil colonos.

Limpeza étnica, nesse caso, é compreendida pela Anistia Internacional como “um padrão deliberado de conduta com o objetivo de remover permanentemente as comunidades beduínas e pastoris palestinas de áreas específicas da Cisjordânia ocupada, em particular a Área C”. De acordo com organizações de direitos humanos, as comunidades em áreas remotas têm sido particularmente vulneráveis ao deslocamento, já que não conseguem resistir à pressão e violência dos colonos, muitas vezes armados, como em grandes aldeias.

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Dados da ONU mostram que mais de 100 aldeias da Cisjordânia foram total ou parcialmente esvaziadas de janeiro de 2023 e abril de 2026. Em paralelo, as Nações Unidas também registraram mais de 7.280 casos de deslocamento individual de palestinos devido à demolição de casas e estruturas pelas forças israelenses. Esse número inclui pessoas que foram forçadas a migrar mais de uma vez.

“Embora este relatório abranja o período entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, esses crimes hediondos continuam ocorrendo e são parte integrante do sistema de apartheid de Israel, como demonstra a documentação e os relatos contínuos da Anistia Internacional sobre a situação no terreno”, concluiu o sumário.