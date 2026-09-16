🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Anistia Internacional acusa Irã de assassinatos, tortura e estupros em repressão a protestos

Relatório identifica 377 mortos, incluindo 56 crianças, e aponta cadeia de comando por trás da violência contra manifestantes em 2022

Por Luiza Zubelli 16 set 2026, 13h22
Protesto pela morte de Masha Amini em universidade em Teerã, no Irã - 03/10/2022
Os protestos contra o governo do Irã eclodiram em 17 de setembro, após a morte de Mahsa Amini, uma jovem detida pela polícia da moralidade - 03/10/2022 (Twitter/Reprodução)
Continua após publicidade
Anistia Internacional acusa Irã de assassinatos, tortura e estupros em repressão a protestos Priorizar nos meus resultados Google

As forças de segurança do Irã coordenaram assassinatos, tortura, estupros e outras formas de violência sexual durante a repressão aos protestos liderados por mulheres em 2022, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira, 16, pela Anistia Internacional. A organização afirma ter identificado uma cadeia de comando que envolvia autoridades de diferentes níveis do Estado e documentado 377 mortes relacionadas às manifestações, incluindo 56 crianças.

A investigação, que levou quatro anos e reúne mais de mil páginas, analisa a resposta do governo iraniano aos protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos que morreu sob custódia da polícia da moralidade em setembro de 2022. A Anistia afirma que as forças de segurança receberam ordens para adotar uma resposta “firme e severa” e que um documento vazado determinava que os agentes respondessem de forma “impiedosa” e chegassem ao ponto de causar mortes.

Segundo a organização, a maioria das 377 pessoas cuja morte foi documentada foi morta pelas forças de segurança durante operações para dispersar os protestos entre setembro e dezembro de 2022. Outras morreram sob custódia, após serem libertadas ou em circunstâncias que, segundo as evidências reunidas, indicam responsabilidade estatal.

Tortura e violência sexual

Siga
Continua após a publicidade

A Anistia também documentou casos de tortura e violência sexual cometidos contra manifestantes detidos. A organização afirma ter reunido evidências de 45 casos de estupro e outras formas de violência sexual praticados por integrantes das forças de segurança, envolvendo mulheres, homens, meninas e meninos.

Os abusos descritos no relatório incluem estupros com objetos e outras formas de violência física e psicológica. A organização afirma ainda que mulheres e meninas foram submetidas a revistas invasivas, agressões, retirada forçada de roupas e outras formas de abuso durante a detenção.

Continua após a publicidade

Cadeia de comando

A investigação da Anistia identificou 87 autoridades iranianas que, segundo a organização, deveriam ser investigadas por possíveis crimes contra a humanidade. Entre os nomes estão o então líder supremo, Ali Khamenei, e integrantes de alto escalão das Forças Armadas e do Ministério do Interior.

Continua após a publicidade

A organização afirma que documentos oficiais, ordens internas, registros de reuniões e depoimentos de testemunhas revelam uma estrutura coordenada para reprimir as manifestações. Segundo a Anistia, diferentes unidades da Guarda Revolucionária, da polícia e das forças Basij participaram das operações sob estruturas hierárquicas de comando.

A secretária-geral da Anistia Internacional, Agnès Callamard, afirmou que a investigação mostra “diversas camadas de comando e coordenação” por trás da repressão. A entidade pede que a ONU crie um mecanismo internacional de Justiça para investigar e responsabilizar os envolvidos.

Continua após a publicidade

Repressão voltou a escalar

Segundo a Anistia, a falta de responsabilização pelos crimes cometidos em 2022 contribuiu para a manutenção da estrutura repressiva no país. A organização relaciona esse cenário à repressão aos protestos antigovernamentais de janeiro de 2026, que, segundo estimativas citadas pelo Guardian, deixaram milhares de mortos.

Continua após a publicidade

A Anistia afirma que autoridades envolvidas na repressão de 2022 continuaram ocupando posições de poder e que alguns dos mesmos mecanismos de segurança foram utilizados posteriormente. A organização pede que os responsáveis por crimes contra a humanidade sejam investigados internacionalmente para evitar novos episódios de violência em larga escala.

O relatório é divulgado quatro anos após a morte de Mahsa Amini, episódio que desencadeou o movimento conhecido como “Mulher, Vida, Liberdade”. A Anistia afirma que a investigação reuniu evidências de assassinatos, tortura, estupros, desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias e perseguição política, de gênero e étnica durante a repressão.

Publicidade
TAGS:
Direitos Humanos
Governo do Irã
Protestos
violência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).