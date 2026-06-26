Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Mundo

Anexada pela Rússia, Crimeia declara emergência devido a ataques ucranianos

Kiev tenta cortar as linhas de abastecimento da península que considera sua e também quer atingir refinarias para abalar economia russa

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 17h13 | Atualizado em 26 jun 2026, 17h43
Vista aérea de um incêndio em um complexo industrial portuário, com chamas visíveis e uma densa fumaça preta cobrindo grande parte da área, incluindo o mar adjacente KERCH, CRIMEA -- JUNE 20, 2026: 03 -- Vantor satellite image shows burning storage tanks and heavy smoke following attacks in Kerch. Please use: Satellite image (c) 2026 Vantor.
Imagem de satélite mostra tanques de armazenamento em chamas após ataques ucranianos em Kerch, na Crimeia controlada pela Rússia. 20/06/2026 - (Vantor/AFP)
Continua após publicidade
Anexada pela Rússia, Crimeia declara emergência devido a ataques ucranianos Priorize VEJA no Google

As autoridades da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, declararam nesta sexta-feira, 26, uma “situação de emergência” na região para enfrentar os crescentes ataques ucranianos contra a península.

“Decidimos declarar situação de emergência a nível regional na República da Crimeia e na cidade de Sebastopol por meio de decretos”, anunciou no Telegram o governador Serguei Aksionov, instalado no cargo por Moscou, um dia depois de anunciar cortes de energia elétrica em toda Crimeia devido aos ataques.

A situação de emergência permitirá “garantir um funcionamento estável” da atividade em “todos os setores”, afirmou Aksionov.

+ Aeroportos de Moscou fecham após ataques de drones ucranianos

Siga
Continua após a publicidade

Kiev alega que os ataques aéreos constituem uma resposta de represália pelos bombardeios quase diários da Rússia contra civis ucranianos e a infraestrutura energética. O Exército ucraniano também tenta cortar as linhas de abastecimento da península, que pertence à Ucrânia desde 1954, quando o país ainda era parte da União Soviética.

Escassez de combustível

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, o governador afirmou que a Crimeia enfrenta “desafios” e que “a situação do combustível é a mais difícil”.

“Não posso dizer exatamente quanto tempo vai demorar, nem posso explicar publicamente o plano de ação específico. No entanto, estamos agindo”, afirmou em um comunicado.

Continua após a publicidade

Ele também admitiu que o Exército russo não está conseguindo proteger totalmente a península. “Infelizmente (…) não há sistemas de defesa antiaérea no mundo que sejam absolutamente perfeitos em termos de segurança e eficácia”, disse.

+ Rússia acusa EUA de abandonar papel de ‘mediador imparcial’ na guerra na Ucrânia

Continua após a publicidade

Na quinta-feira 25, uma série de ataques ucranianos deixou dois mortos e dois feridos na Crimeia, além de provocar um incêndio em um depósito de combustível, segundo autoridades locais. A estratégia ucraniana é atingir refinarias, oleodutos e depósitos de petróleo para reduzir as receitas obtidas por Moscou com a venda de hidrocarbonetos, utilizadas para financiar a ofensiva militar iniciada contra a Ucrânia em 2022.

Esses ataques frequentemente provocam incêndios, embora seja difícil medir seu impacto sobre a produção russa. Segundo um relatório recente da empresa americana Energy Intelligence, cerca de um terço da capacidade de refino de petróleo da Rússia foi paralisada pelos ataques ucranianos.

Continua após a publicidade

A Rússia tomou o controle e anexou a Crimeia em 2014, mas a maioria dos países — incluindo muitos aliados de Moscou — não reconhece a ação. A Ucrânia insiste que a península é parte de seu território.

Publicidade
TAGS:
Crimeia
exercito ucraniano
Guerra na Ucrânia
Rússia
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).