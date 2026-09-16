Âncora de TV dos EUA anuncia morte de colegas ao vivo em acidente de helicóptero

A âncora da rede local da NBC em Los Angeles, nos Estados Unidos, anunciou ao vivo na noite desta terça-feira, 15, a morte de dois colegas de trabalho. O acidente de helicóptero que matou a jornalista Eliana Moreno, de 38 anos, e o piloto George Marciniw ocorreu na manhã de terça, mas a confirmação de que a aeronave pertencia à rede televisiva só veio à noite.

“Nós podemos confirmar agora que o helicóptero que caiu há cerca de duas horas, era, de fato, nosso”, disse a apresentadora do jornal local Colleen Williams.

Depois de divulgar a informação, a âncora afirmou que o jornal seria interrompido para que os jornalistas pudessem “processar a informação”.

Continua após a publicidade

“Vamos nos retirar por alguns minutos para pensar sobre isso”, esclareceu Williams. “Mas, nesse meio tempo, caso algo ocorra, nós interromperemos a programação para trazer a vocês”.