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Âncora de TV dos EUA anuncia morte de colegas ao vivo em acidente de helicóptero

Jornalista Eliana Moreno e piloto George Marciniw estavam a bordo de aeronave que caiu durante a cobertura de um acidente

Por Luiza Zubelli 16 set 2026, 15h28
Uma mulher e um homem sorrindo para uma selfie, com um helicóptero branco e amarelo da NBCLA.com ao fundo. Outros helicópteros azuis e verdes estão estacionados na pista molhada sob um céu nublado
A jornalista Eliana Moreno e o piloto George Marciniw (Redes sociais/Reprodução)
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A âncora da rede local da NBC em Los Angeles, nos Estados Unidos, anunciou ao vivo na noite desta terça-feira, 15, a morte de dois colegas de trabalho. O acidente de helicóptero que matou a jornalista Eliana Moreno, de 38 anos, e o piloto George Marciniw ocorreu na manhã de terça, mas a confirmação de que a aeronave pertencia à rede televisiva só veio à noite.

“Nós podemos confirmar agora que o helicóptero que caiu há cerca de duas horas, era, de fato, nosso”, disse a apresentadora do jornal local Colleen Williams.

Depois de divulgar a informação, a âncora afirmou que o jornal seria interrompido para que os jornalistas pudessem “processar a informação”.

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“Vamos nos retirar por alguns minutos para pensar sobre isso”, esclareceu Williams. “Mas, nesse meio tempo, caso algo ocorra, nós interromperemos a programação para trazer a vocês”.

Em seguida, a apresentadora desapareceu da tela e o noticiário saiu do ar.

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O acidente

A aeronave caiu enquanto Moreno participava da cobertura de um acidente no bairro de Chatsworh, no Vale de San Fernando. O caso envolvia um ônibus do sistema público de transporte de Los Angeles e um carro.

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A queda ocorreu durante o telejornal ao vivo da afiliada da NBC. Ao perder contato com a equipe durante a programação, a âncora avisou aos telespectadores que seguiria com outras notícias. A confirmação do acidente da aeronave só chegou mais tarde.

A NBC News informou que o helicóptero caiu em um estacionamento perto de um centro de armazenamento e ficou destruído após a queda. Ainda não se sabe o que exatamente causou o acidente. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) investigam o caso.

Vítimas

Na equipe de helicópteros da Angel City Air desde 2010, Eliana Moreno era formada em jornalismo televisivo e ciência política pela Universidade Chapman. Antes de começar a trabalhar para a afiliada da NBC, a jornalista já havia tido experiência em outros veículos locais.

George Marciniw, por sua vez, cresceu no sul da Califórnia e voava ao lado de Moreno desde 2023, segundo a emissora. Em comunicado à imprensa, a NBC4 e a Telemundo 52 lamentaram a morte dos dois. “Estendemos nossas mais sinceras condolências às famílias, amigos e colegas daqueles que perderam suas vidas”, afirma a nota.

Além dos dois funcionários da afiliada da NBC, uma terceira pessoa, que estava no solo, foi atingida pela queda do helicóptero e não resistiu aos ferimentos. 

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