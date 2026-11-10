Amizade entre Trump e CEO da Nvidia ganha holofotes em meio a suspeitas de espionagem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 9, que o FBI está investigando o relacionamento do presidente-executivo e co-fundador da Nvidia, Jensen Huang, com uma empresária suspeita de atuar para a inteligência chinesa. As revelações reacenderam questionamentos sobre a influência do executivo em decisões da Casa Branca que favoreceram a fabricante de chips, como a flexibilização das exportações para a China.

Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de tecnologia sediada em Singapura, está no centro de uma suspeita de espionagem envolvendo Jensen Huang. Apesar do sobrenome em comum, os dois não têm parentesco. Reportagens do jornal americano New York Times apontam que ela teria mantido um relacionamento com o empresário e atuado para obter informações em nome de Pequim. O governo chinês nega as acusações.

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A Nvidia anunciou no domingo, 8, uma investigação independente sobre os relatos de que seu principal executivo teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Em mensagem publicada separadamente, Jensen admitiu ter sido infiel à esposa, pediu desculpas à família e afirmou que colaborará com a apuração. Ele não identificou a mulher com quem se relacionou.

O conselho de administração declarou que não tem motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional americana tenham sido comprometidos. A investigação será supervisionada por conselheiros independentes, com assistência de assessores jurídicos externos.

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O New York Times também informou que Trump foi alertado sobre o caso e não tomou providências. Em maio, antes da viagem presidencial à China, um memorando sigiloso supervisionado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, circulou entre integrantes do governo com advertências sobre o relacionamento.

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Apesar das revelações, o presidente americano manteve o apoio a Huang e disse acreditar que ele desconhecia as supostas atividades de espionagem de Alice. “Eu realmente acredito nele”, afirmou.

Aproximação entre Trump e Huang

Um dos aliados mais próximos do presidente dos EUA no Vale do Silício, Huang se tornou presença frequente na Casa Branca e chegou a participar de encontros importantes entre o governo americano e a China.

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Em abril do ano passado, após Huang participar de um jantar no clube Mar-a-Lago, na Flórida, o governo Trump recuou de planos para restringir a venda de determinados chips da Nvidia à China. Em dezembro daquele ano, Trump anunciou que autorizaria exportações de chips mais avançados da Nvidia para clientes aprovados na China, mediante cobrança de 25% sobre essas vendas.

Huang viajou com Trump à China no Air Force One em maio de 2026 e participou do jantar com Xi Jinping na Casa Branca em setembro. A Nvidia também prometeu 25 milhões de dólares para o novo salão de festas da residência presidencial.

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Em outubro, o CEO recebeu a Medalha Nacional de Ciência. Na mesma data, Trump divulgou compras de até 1,6 milhão de dólares e vendas de até 1 milhão em ações da empresa. A Casa Branca disse que instituições financeiras independentes administram a carteira do presidente.