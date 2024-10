‘Amigo’ da rainha Elizabeth, urso Paddington recebe passaporte oficial do Reino Unido

O amigável urso Paddington, provavelmente o peruano mais famoso da ficção, agora possui um passaporte oficial emitido pelo Ministério do Interior britânico. Em entrevista à revista britânica Radio Times, Rob Silva, publicada nesta terça-feira, 22, o coprodutor do terceiro filme da franquia, “Paddington no Peru”, revelou que a emissão do passaporte é uma adição divertida à narrativa do personagem, que retorna ao país natal em sua mais recente aventura.

“Escrevemos ao Ministério do Interior solicitando uma réplica, e eles realmente emitiram um passaporte oficial para Paddington — existe apenas um desses”, contou Silva, exibindo o documento que contém a foto do urso, que já se encontrou até com a rainha Elizabeth em um curta-metragem para celebrar o Jubileu de Platina da monarca, falecida em 2022.

Silva destacou que o Ministério do Interior acolheu o pedido como uma forma de celebrar a história do urso, que simboliza questões de imigração e acolhimento. “Você não imaginaria que o Ministério do Interior teria senso de humor”, comentou o produtor.

O novo filme é uma adaptação das obras do falecido autor infantil Michael Bond, que criou Paddington em 1958 com o livro “Um Urso Chamado Paddington”, que narra as aventuras de um urso órfão que viaja do Peru para Londres.

Dirigido por Dougal Wilson, Paddington no Peru é o terceiro longa-metragem da franquia, sucedendo Paddington (2014) e Paddington 2 (2017). A estreia está programada para o Reino Unido em 8 de novembro e nos Estados Unidos em 17 de janeiro de 2025.