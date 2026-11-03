Americanos vão às urnas hoje em eleição que põe governo Trump à prova

O estado de Vermont, localizado no nordeste dos EUA, próximo ao Canadá, foi o primeiro a abrir as urnas para as chamadas midterms, às 7h, no horário de Brasília, com fechamento às 21h. No total, 42 estados americanos e o distrito de Columbia, na capital Washington D.C., já estão com as urnas abertas às 11h de Brasília.

Na Flórida, 18 locais de votação precisaram ser transferidos após fortes chuvas e enchentes. As mudanças ocorreram nos condados de Brevard, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach e St. Lucie. Devido às condições climáticas, o governador Ron DeSantis já havia decretado estado de emergência em cinco destes condados na segunda-feira 2.

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O nome midterms vem do calendário eleitoral americano: a votação ocorre dois anos depois da eleição presidencial, na metade do mandato de quatro anos. Embora o presidente não apareça nas cédulas, a disputa funciona historicamente como um referendo popular sobre o governo e define a composição das duas Casas responsáveis pela elaboração das leis federais.

O que está em jogo

Os republicanos chegam à votação no comando das duas Casas. Na Câmara, o partido de Trump tem 218 deputados, enquanto os democratas ocupam 214 cadeiras. Com as 435 posições preenchidas, são necessários 218 parlamentares para formar uma maioria.