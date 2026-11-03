Americanos vão às urnas hoje em eleição que põe governo Trump à prova
Republicanos tentam preservar a maioria no Congresso, enquanto democratas apostam na insatisfação com o custo de vida para recuperar espaço em Washington
Os eleitores dos Estados Unidos vão às urnas nesta terça-feira, 3, para definir o controle do Congresso em uma eleição de meio de mandato que testa a força política de Donald Trump. Com maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, os republicanos tentam preservar o apoio parlamentar ao presidente, enquanto os democratas buscam recuperar espaço para conter sua agenda. Estão em disputa todas as 435 cadeiras da Câmara e 35 das 100 vagas do Senado.
O estado de Vermont, localizado no nordeste dos EUA, próximo ao Canadá, foi o primeiro a abrir as urnas para as chamadas midterms, às 7h, no horário de Brasília, com fechamento às 21h. No total, 42 estados americanos e o distrito de Columbia, na capital Washington D.C., já estão com as urnas abertas às 11h de Brasília.
Na Flórida, 18 locais de votação precisaram ser transferidos após fortes chuvas e enchentes. As mudanças ocorreram nos condados de Brevard, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach e St. Lucie. Devido às condições climáticas, o governador Ron DeSantis já havia decretado estado de emergência em cinco destes condados na segunda-feira 2.
O nome midterms vem do calendário eleitoral americano: a votação ocorre dois anos depois da eleição presidencial, na metade do mandato de quatro anos. Embora o presidente não apareça nas cédulas, a disputa funciona historicamente como um referendo popular sobre o governo e define a composição das duas Casas responsáveis pela elaboração das leis federais.
O que está em jogo
Os republicanos chegam à votação no comando das duas Casas. Na Câmara, o partido de Trump tem 218 deputados, enquanto os democratas ocupam 214 cadeiras. Com as 435 posições preenchidas, são necessários 218 parlamentares para formar uma maioria.
No Senado, os republicanos possuem 53 cadeiras, contra 45 dos democratas e duas de independentes que se alinham à oposição. Para assumir o controle, o bloco democrata precisa obter um saldo de quatro vagas e chegar a 51. Uma divisão de 50 a 50 favoreceria os republicanos, visto que o vice-presidente J.D. Vance tem o poder de desempatar votações.
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A composição do Congresso também pesa em um eventual processo de impeachment. A Câmara pode aprovar acusações contra o presidente por maioria simples, mas a destituição depende de um julgamento no Senado e do apoio de dois terços dos senadores presentes.
O ocupante do Salão Oval enfrenta índices históricos de desaprovação popular, impulsionados principalmente pelo alto custo de vida no país. Uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada na segunda-feira, 2, registrou uma aprovação de 32% ao presidente, próxima do menor patamar de seus dois mandatos.
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Diversas pesquisas indicam que o Partido Democrata tem tudo para “virar” a Câmara. Um modelo estatístico da revista The Economist apontou que a sigla tem 19 chances em 20 de conquistar a casa mais baixa do legislativo. Segundo o Cook Political Report, uma importante fonte de previsões eleitorais nos Estados Unidos, 40 das 435 cadeiras em disputa são “competitivas” — vencer cerca de metade delas daria aos democratas a maioria. Neste cenário, os dois últimos anos da presidência de Donald Trump seriam bem diferentes da primeira metade.