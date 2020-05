Americanos aproveitam feriado para sair do isolamento social

1/12 Memorial Day: Observatório Griffith, em Los Angeles - 22/5/2020 (Apu Gomes/AFP) 2/12 Memorial Day: Seabright beach, em Nova Jersey - 22/5/2020 (Eduardo Munoz/Reuters) 3/12 Memorial Day: Myrtle Beach, na Carolina do Sul - 23/5/2020 (Sean Rayford/Getty Images/AFP) 4/12 Memorial Day: Myrtle Beach, na Carolina do Sul - 23/5/2020 (Sean Rayford/Getty Images/AFP) 5/12 Memorial Day: Myrtle Beach, na Carolina do Sul - 23/5/2020 (Sean Rayford/Getty Images/AFP) 6/12 Memorial Day: Myrtle Beach, na Carolina do Sul - 23/5/2020 (Sean Rayford/Getty Images/AFP) 7/12 Memorial Day: Coney Island beach, em Nova York - 22/5/2020People walk by a closed restaurant on the boardwalk at Coney Island beach ahead of the Memorial Day weekend following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Brooklyn, New York City, U.S., May 22, 2020. (Andrew Kelly/Reuters) 8/12 Memorial Day: Long Island, em Nova York - 22/5/2020 (Andrew Kelly/Reuters) 9/12 Memorial Day: Galveston, no Texas - 22/5/2020 (Callaghan O'Hare/Reuters) 10/12 Memorial Day: Galveston, no Texas - 22/5/2020 (Callaghan O'Hare/Reuters) 11/12 Memorial Day: Galveston, no Texas - 22/5/2020 (Callaghan O'Hare/Reuters) 12/12 Memorial Day: Galveston, no Texas - 22/5/2020 (Callaghan O'Hare/Reuters)

Apesar de ser o país com maior número de infectados pelo novo coronavírus no mundo com mais de 1,5 milhão de doentes, os Estados Unidos resolveram abrandar as ações de isolamento social e muitos americanos aproveitaram a oportunidade para ir – muitas vezes sem utilizar máscaras – a praias, centros comerciais e pontos turísticos. A quebra do isolamento social começa no final de semana anterior ao feriado do Memorial Day, que acontece sempre na última segunda-feira de maio, e é uma homenagem aos militares americanos mortos em combate.

Confira abaixo as imagens do início da celebração do Memorial Day nos Estados Unidos: