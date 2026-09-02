Americano é atingido por raio em ida ao dentista e sai ileso: ‘Nenhuma queimadura’; veja vídeo

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Thomas Fahmy, de Nova York, foi atingido por um raio ao sair de casa para ir ao dentista. O incidente, capturado por câmeras de segurança e que viralizou, o deixou com sensações intensas, mas, surpreendentemente, sem lesões graves. Sua recuperação milagrosa o levou a uma nova perspectiva de vida e gratidão.

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Uma simples ida ao dentista se tornou uma experiência traumática e transformadora na vida de Thomas Fahmy, morador de Staten Island, em Nova York, nos Estados Unidos. Ao sair de casa, o americano foi atingido por um raio e saiu ileso, em episódio registrado por uma câmera de segurança da própria casa da vítima, que recentemente viralizou nas redes sociais.

O incidente ocorreu na última quinta-feira, 27 de agosto. Em entrevistas à imprensa americana, ele contou que estava a menos de dez metros do seu carro quando foi atingido e sentiu um choque intenso por todo o corpo.

Continua após a publicidade “Assim que o raio me atingiu, as sensações iniciais que tive em todo o corpo foram completamente inéditas: formigamento, dormência, dor, uma sensação de queimação”, relatou à emissora americana NBC News. Siga ENTRAR NO CANAL GOOGLE NEWS GOOGLE DISCOVER Seguir no Instagram Seguir no YouTube Seguir no X Seguir no Linkedin Seguir no Threads Seguir no Tiktok Seguir no Telegram Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment. Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance. “Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026 Apesar da dor e de ter sido derrubado pela descarga elétrica, Thomas afirmou que não chegou a perder a consciência. O vídeo, que circula em diversas plataformas, mostra o momento em que ele consegue se levantar e caminhar em direção a uma casa próxima, em busca de ajuda. Ele pediu socorro e uma moradora da rua saiu ao resgate, ajudando a levá-lo ao Hospital Universitário Northwell Staten Island, onde permaneceu em observação durante a noite antes de receber alta no dia seguinte. Continua após a publicidade Continua após a publicidade Segundo a NBC News, para a surpresa da equipe médica, os exames clínicos não detectaram nenhuma lesão grave na pele após a descarga, o que é extremamente incomum no quadro de pacientes que são atingidos por raios. Continua após a publicidade “Nenhuma queimadura. Fiz vários exames e não havia nenhuma queimadura”, contou, aliviado, o assessor de uma deputada de Staten Island. Grato pelo livramento, o primeiro compromisso do sobrevivente após a alta médica foi com a fé, segundo contou à NBC. Continua após a publicidade “Fui à igreja no domingo para agradecer a Deus”, afirmou. “Vou apenas apreciar a vida, sorrir e respirar ar puro de vez em quando, sem deixar que a vida nos sobrecarregue”, acrescentou ele. O incidente ocorre em meio a uma série de relatos semelhantes — alguns fatais — nos Estados Unidos. No último fim de semana, um pai de família morreu atingido por um raio enquanto andava de jet ski na Flórida, mesmo estado onde uma mãe e seu filho pequeno sofreram uma descarga elétrica enquanto caminhavam na calçada. Uma mãe e seu filho, de Illinois, também sofreram queimaduras graves após um raio cair sobre o camping onde estavam viajando. Cerca de 37 milhões de raios atingem o solo no Estados Unidos todos os anos, segundo dados oficiais. A probabilidade de algum deles cair sobre uma pessoa, porém, é inferior a uma em um milhão, e quase 90% daquelas azaradas sobrevivem.