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Americano é atingido por raio em ida ao dentista e sai ileso: ‘Nenhuma queimadura’; veja vídeo

Thomas Fahmy, morador de Staten Island, em Nova York, chegou a ser derrubado pela força da descarga elétrica. Ele relata nova perspectiva de vida e gratidão

Por Sophia Paiva 2 set 2026, 14h39 | Atualizado em 3 set 2026, 11h26
Cena de rua com uma árvore em chamas no lado direito, emitindo fumaça escura. Ao fundo, casas residenciais e carros estacionados. Um homem está agachado perto da cerca branca em primeiro plano, observando o fogo. O céu está nublado
Vídeo gravado por câmera de segurança mostra momento em que homem é atingido por um raio perto de seu carro em Staten Island, NY, EUA. -  (X/Reprodução)
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Uma simples ida ao dentista se tornou uma experiência traumática e transformadora na vida de Thomas Fahmy, morador de Staten Island, em Nova York, nos Estados Unidos. Ao sair de casa, o americano foi atingido por um raio e saiu ileso, em episódio registrado por uma câmera de segurança da própria casa da vítima, que recentemente viralizou nas redes sociais.

O incidente ocorreu na última quinta-feira, 27 de agosto. Em entrevistas à imprensa americana, ele contou que estava a menos de dez metros do seu carro quando foi atingido e sentiu um choque intenso por todo o corpo.

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“Assim que o raio me atingiu, as sensações iniciais que tive em todo o corpo foram completamente inéditas: formigamento, dormência, dor, uma sensação de queimação”, relatou à emissora americana NBC News.

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Apesar da dor e de ter sido derrubado pela descarga elétrica, Thomas afirmou que não chegou a perder a consciência. O vídeo, que circula em diversas plataformas, mostra o momento em que ele consegue se levantar e caminhar em direção a uma casa próxima, em busca de ajuda. Ele pediu socorro e uma moradora da rua saiu ao resgate, ajudando a levá-lo ao Hospital Universitário Northwell Staten Island, onde permaneceu em observação durante a noite antes de receber alta no dia seguinte.

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Segundo a NBC News, para a surpresa da equipe médica, os exames clínicos não detectaram nenhuma lesão grave na pele após a descarga, o que é extremamente incomum no quadro de pacientes que são atingidos por raios.

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“Nenhuma queimadura. Fiz vários exames e não havia nenhuma queimadura”, contou, aliviado, o assessor de uma deputada de Staten Island.

Grato pelo livramento, o primeiro compromisso do sobrevivente após a alta médica foi com a fé, segundo contou à NBC.

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“Fui à igreja no domingo para agradecer a Deus”, afirmou. “Vou apenas apreciar a vida, sorrir e respirar ar puro de vez em quando, sem deixar que a vida nos sobrecarregue”, acrescentou ele.

O incidente ocorre em meio a uma série de relatos semelhantes — alguns fatais — nos Estados Unidos. No último fim de semana, um pai de família morreu atingido por um raio enquanto andava de jet ski na Flórida, mesmo estado onde uma mãe e seu filho pequeno sofreram uma descarga elétrica enquanto caminhavam na calçada. Uma mãe e seu filho, de Illinois, também sofreram queimaduras graves após um raio cair sobre o camping onde estavam viajando.

Cerca de 37 milhões de raios atingem o solo no Estados Unidos todos os anos, segundo dados oficiais. A probabilidade de algum deles cair sobre uma pessoa, porém, é inferior a uma em um milhão, e quase 90% daquelas azaradas sobrevivem.

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