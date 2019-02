Americano de 14 anos escapa de sequestradores nas Filipinas

Manila, 11 dez (EFE).- Kevin Lunsmann, um americano de 14 anos, conseguiu escapar após passar quase cinco meses sequestrado por supostos terroristas relacionados com a Al Qaeda em uma remota região ao sul das Filipinas, informaram neste domingo fontes policiais.

Kevin conseguiu ligar no sábado à tarde para as autoridades em uma aldeia da ilha de Basilan após andar descalço pela selva durante dois dias, disse o prefeito da localidade de Lamitan, Roderick Furigay.

‘Demos comida para ele porque estava faminto e disse que estava bem, embora cansado’, afirmou Furigay à imprensa local.

O adolescente, com cortes e arranhões, disse a seus sequestradores que queria tomar um banho no rio, momento que aproveitou para fugir, e seguiu um rio até que se encontrou com laguns aldeães.

Kevin foi sequestrado junto com sua mãe e um parente filipino no dia 12 de julho enquanto passavam férias na ilha de Tigtabon, na região de Mindanao.

A mãe, Gerfa Yeatts, foi liberada no dia 2 de outubro, enquanto o parente, Romnick Jakaria, também escapou duas semanas mais tarde.

As autoridades culpam a Abu Sayyaf pelo sequestro, um grupo terrorista fundado em 1991 por um grupo de ex-combatentes da guerra do Afeganistão contra a União Soviética e relacionado com a Al Qaeda.

A este grupo foram atribuídos vários dos ataques mais sangrentos dos últimos 15 anos no arquipélago e um alto número de sequestros de locais e estrangeiros no convulso sul do país. EFE