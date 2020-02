Americana morre após ter sido infectada pelo coronavírus

Uma mulher americana morreu na última quinta-feira, 6, após ter sido infectada pelo coronavírus na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da disseminação da doença. A informação foi confirmada por autoridades chinesas neste sábado, 8.

De acordo com a embaixada americana em Beijing, a vítima tinha por volta de 60 anos e morreu no hospital Jinyintan, em Wuhan.

O governo americano tem removido funcionários públicos e cidadãos da cidade que foi isolada para evitar maior disseminação do vírus, mas de acordo com o jornal The New York Times, não há informações sobre as tentativas da vítima de ter saído de Wuhan.

Mais de 34 mil casos foram confirmados na China e 272 morreram em consequência da infecção.