Americana alega ter sido baleada pelas costas por agente de imigração em Chicago; entenda

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Marimar Martinez processa o governo dos EUA um ano após ser baleada por um agente federal. O processo alega que o agente mentiu sobre legítima defesa, atirando pelas costas do veículo. A análise balística contesta a versão oficial, indicando que o agente não estava na trajetória do carro. O caso se insere em um histórico de uso de força letal em operações migratórias.

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Um ano após ter sido baleada cinco vezes por um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), a americana Marimar Martinez apresentou uma ação judicial contra o governo dos Estados Unidos. O processo, protocolado na segunda-feira 5, aponta que o autor dos disparos, o agente Charles Exum, mentiu ao alegar legítima defesa e atirou pelas costas do veículo.

A ação foi instaurada com base na Lei Federal de Responsabilidade Civil por Atos Ilícitos (Federal Tort Claims Act) e é movida diretamente contra a União, não sendo permitida a inclusão de Exum como réu individual na ação.

Em nota oficial enviada à agência Associated Press, a CBP informou que o agente foi afastado de suas funções e colocado em licença administrativa. A instituição acrescentou que as ocorrências envolvendo o uso de força letal foram investigadas e submetidas à avaliação de um conselho independente.

Entenda o caso

O caso ocorreu em 4 de outubro de 2025 em Chicago, nos Estados Unidos, durante a Operação Midway Blitz, uma ofensiva do governo Trump contra a imigração ilegal. Na ocasião, promotores federais acusaram Martinez, então com 30 anos, de tentar atropelar e cercar o carro do agente federal Charles Exum com seu próprio veículo. Segundo eles, para se defender, Exum teria disparado contra ela.

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No mês seguinte à acusação, os próprios promotores solicitaram o arquivamento do processo contra Martinez. A decisão ocorreu após os advogados de Martinez contratarem um especialista em balística e trajetória de projéteis para analisar os ferimentos da vítima e as marcas no automóvel. A avaliação técnica determinou que Exum não estava no trajeto do carro no momento em que abriu fogo.

De acordo com a defesa da vítima, o agente caminhou alguns metros em direção ao veículo e disparou cinco tiros em menos de um segundo, sendo o último efetuado na direção do vidro traseiro.

“Charles Exum disse ao agente do FBI naquele dia, poucas horas após o tiroteio, que Marimar estava dirigindo seu carro diretamente em sua direção, que ele atirou nela cinco vezes através do para-brisa e que parou de atirar assim que saiu da trajetória do veículo. Essas são três mentiras que verão aqui hoje”, declarou o advogado Chris Parente em coletiva.

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A reconstituição apresentada pelos advogados detalha a sequência dos projéteis. Apenas três marcas de tiro foram registradas no lado direito do passageiro, o que indica que o veículo não avançava contra o agente. O quarto disparo atingiu o vidro dianteiro do lado do passageiro. O quinto e último tiro perfurou a parte de trás do veículo e atingiu o encosto do banco, enquanto Martinez estava agachada sobre o volante.

“Em que mundo um agente da lei americano pode ficar atrás de um carro e disparar sua arma de serviço Glock pela janela traseira contra uma jovem que está agachada sobre o volante?”, questionou Parente.

Os disparos atingiram seu braço direito, seu peito e suas pernas. No hospital, Martinez foi presa por agentes do FBI e retirada do local. Um juiz federal ordenou sua libertação dois dias depois.

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Postura policial

Registros de câmeras corporais anexados à denúncia revelaram que, momentos antes dos disparos, agentes federais no mesmo veículo de Exum incentivaram a violência com palavras de baixo calão, afirmando que era “hora de ficar agressivo”.

Mensagens divulgadas pela defesa também mostraram a repercussão no órgão federal após o episódio. O ex-chefe da patrulha de fronteira, Greg Bovino, enviou mensagens elogiando Exum pelo “excelente serviço em Chicago”. Em grupos de mensagens, outros agentes parabenizaram o autor dos disparos, definido por eles como uma “lenda”.

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Outras vítimas

O ataque a Marimar Martinez insere-se em um histórico mais amplo de episódios em que agentes federais dispararam no cerco anti-imigração do governo Trump. Em setembro, um entregador venezuelano foi baleado por um agente federal em seu carro em Austin, no Texas. Um motorista colombiano foi morto a tiros em Biddeford, no estado de Maine, em julho.

O caso de Renee Good, uma cidadã americana morta a tiros dentro de seu veículo por um agente do ICE em Minneapolis em janeiro, foi lembrado por Martinez durante a coletiva de imprensa.

“Se eu não fizer isso, quem mais fará? Veja o que aconteceu com Renee e com todas essas vítimas”, afirmou Martinez. “O que está acontecendo não é normal. Não devemos ficar aqui e normalizar o que está acontecendo”.