Ameaças de bomba em sete voos e navio de cruzeiro causam transtornos na Europa

Pelo menos sete voos comerciais e um navio de cruzeiro receberam ameaças de bomba na Europa nesta terça-feira, 3, provocando desvios de aeronaves, interrupções temporárias em aeroportos e operações de segurança em diferentes países. Nenhum dispositivo explosivo foi encontrado nas inspeções realizadas até o momento, segundo autoridades locais.

As ameaças atingiram voos com destino a Varsóvia, na Polônia, Sófia, na Bulgária, Roma, na Itália, e Múrcia, na Espanha. Um aeroporto polonês chegou a ser fechado temporariamente, enquanto a Força Aérea Italiana escoltou uma aeronave até o pouso na capital italiana. Na Grécia, equipes de segurança também revistaram um navio de cruzeiro que seguia para Israel.

Ninguém reivindicou a autoria das ameaças, e as autoridades não apontaram responsáveis.

Aeroportos mobilizam equipes de segurança

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Na Polônia, um avião da companhia LOT que partiu de Londres com destino ao aeroporto Chopin, em Varsóvia, foi desviado para o aeroporto de Modlin, nos arredores da capital. Após a inspeção da aeronave, nenhum dispositivo foi encontrado. O aeroporto Chopin teve suas operações interrompidas brevemente, mas voltou a funcionar.

Outro voo com destino a Varsóvia, operado pela SAS e procedente de Copenhague, recebeu alertas similares, mas pousou normalmente. A administração do aeroporto informou que as buscas não identificaram explosivos e que as operações foram mantidas.

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Na Bulgária, o Ministério dos Transportes confirmou ameaças contra dois aviões que seguiam para Sófia, procedentes de Milão-Bérgamo e Dublin. As duas aeronaves pousaram em segurança, e as inspeções não encontraram explosivos. O voo da Wizz Air, vindo da Itália, transportava 176 passageiros, enquanto o da Ryanair, procedente da Irlanda, levava 186 pessoas.

Um dia antes, outro voo da Wizz Air, que partiu de Londres com destino a Sófia, havia sido desviado para Budapeste, na Hungria, após receber uma ameaça semelhante. O episódio foi confirmado pelo ministro da Defesa húngaro, Romulusz Ruszin-Szendi, em uma publicação no Facebook.

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Na Espanha, partes do aeroporto de Múrcia foram isoladas após uma ameaça de bomba contra um voo da Ryanair procedente de Manchester.

Na Itália, dois aviões da mesma companhia, vindos de Lisboa e Dublin, foram inspecionados no aeroporto de Fiumicino, em Roma. A aeronave procedente da capital irlandesa recebeu escolta da Força Aérea Italiana durante a aproximação. O alerta foi posteriormente suspenso, e o aeroporto manteve suas operações sem impacto sobre os demais voos, segundo uma fonte da operadora aeroportuária ADR.

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Navio de cruzeiro é revistado na Grécia

As ameaças também atingiram o setor marítimo. O navio de cruzeiro Crown Iris, de bandeira panamenha e com destino a Israel, foi submetido a uma operação de busca na ilha grega de Syros.

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Um cão farejador de explosivos e um mergulhador participaram das inspeções, depois que uma pessoa não identificada relatou a presença de um artefato explosivo no casco da embarcação. As primeiras verificações não identificaram nenhum dispositivo. Especialistas da Guarda Costeira grega devem realizar novas inspeções antes que o navio seja autorizado a retomar a viagem.

Europa investiga possíveis ações de sabotagem

As ameaças ocorrem em meio à preocupação de governos europeus com episódios de sabotagem e ataques a infraestruturas estratégicas. Autoridades do continente têm atribuído à Rússia e ao Irã ações que classificam como “ataques híbridos”, uma combinação de métodos convencionais e não convencionais para desestabilizar adversários. Moscou e Teerã negam envolvimento em campanhas desse tipo.

Nesta semana, hackers ainda não identificados provocaram falhas em sistemas de refrigeração de supermercados em diferentes países europeus. Para alguns especialistas, as falsas ameaças de bomba podem fazer parte de um padrão semelhante de ações de baixo custo, capazes de provocar transtornos sem deixar evidências imediatas de autoria.

Até o momento, porém, não há evidências de que as ameaças registradas nesta terça-feira tenham sido coordenadas ou estejam relacionadas a algum governo.