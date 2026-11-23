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Mais de 450 escolas na Alemanha receberam ameaças de bomba por e-mail, descartadas pela polícia como perigo concreto. O episódio se soma a uma série de intimidações a colégios, voos e emissoras de TV na Europa, levantando suspeitas de ações coordenadas de guerra híbrida. Entenda o caso.

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Escolas no sudoeste da Alemanha receberam ameaças de bomba por e-mail, informou a polícia do país nesta segunda-feira, 23, acrescentando que as autoridades descartaram um “perigo concreto”. As mensagens vieram quase duas semanas depois de colégios em outros países da Europa terem recebido intimidações parecidas, além de emissoras de televisão e companhias aéreas.

Mais de 450 escolas do estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país, receberam essas ameaças, detalhou a polícia alemã em um comunicado. “Nesses e-mails, em sua maioria idênticos, os autores, ainda desconhecidos, afirmam ter colocado artefatos explosivos em prédios escolares e ameaçam detoná-los”, explicou a polícia da Renânia-Palatinado em um comunicado.

Os alertas aconteceram na esteira de uma onda de ameaças cibernéticas que alarmou o continente europeu nas últimas semanas, como a invasão de sistemas de refrigeração de supermercados e a paralisação de serviços bancários, que algumas autoridades já sugeriram fazer parte de uma “guerra híbrida”. Esta hipótese, no entanto, ainda não pôde ser comprovada.

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Em outros países

Duas semanas atrás, mais de 300 escolas em toda a Itália foram esvaziadas depois de receberem ameaças semelhantes, embora a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, tenha assegurado que não existia “perigo concreto”. A mandatária convocou uma reunião do governo para abordar o assunto.

As polícias do Reino Unido e da Irlanda também abriram uma investigação devido a uma série de e-mails ameaçadores enviados a centenas de escolas, mas solicitaram que os professores não esvaziassem os estabelecimentos, por considerarem que as mensagens careciam de credibilidade.

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Em meados de outubro, a Irlanda do Norte, a Escócia e a República da Irlanda já haviam registrado ameaças parecidas a escolas. Na ocasião, tratava-se de um alerta relacionado ao extremismo islâmico (os e-mails afirmavam que a sharia — a lei islâmica — seria instaurada no Reino Unido e que havia artefatos explosivos reais no interior de cerca de 300 escolas). No entanto, os avisos não se concretizaram e nenhuma bomba foi encontrada.

‘Agressão híbrida’

Ao longo do último mês, a Europa vivenciou uma onda de ameaças de bomba voltadas, principalmente, ao setor de aviação do continente. No início de novembro, mais de trinta voos foram desviados em menos de uma semana em diversos países, incluindo Polônia, Itália, República Checa, Espanha e Portugal, devido a ligações que alertavam sobre a suposta presença de explosivos nas aeronaves. Depois disso, as ameaças chegaram a emissoras de TV da Irlanda, Bulgária e Reino Unido.

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Em paralelo, uma série de ciberataques também chacoalhou o continente. Hackers invadiram frigoríficos de supermercados em mais de uma dezena de países na Europa, elevando as temperaturas acima de 50 °C. Em alguns casos, o calor provocou incêndios; em outros, os estabelecimentos foram obrigados a descartar todo o seu estoque de perecíveis.

A França apontou um grupo de guerra cibernética ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã como responsável pelos ataques a frigoríficos no país, que também atingiram refrigeradores em um banco de sangue ali. Não está claro se todos os incidentes estão conectados, mas o chanceler espanhol, José Manuel Albares, chegou a dizer que o continente parece estar enfrentando uma “agressão híbrida e uma forma de guerra psicológica”.