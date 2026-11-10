Ameaça iraniana faz EUA retirarem aviões de base militar no Reino Unido

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Os Estados Unidos retiraram aeronaves militares da base britânica de Mildenhall, enviando-as para Alemanha e Espanha, após uma ameaça vinda do Irã, conforme divulgado pelo Wall Street Journal e Sky News. A medida segue uma retirada anterior de bombardeiros de outra base no Reino Unido, em meio a discussões sobre a natureza exata da ameaça.

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Os Estados Unidos retiraram várias aeronaves militares estacionadas na base aérea britânica de Mildenhall, no leste da Inglaterra, após receberem uma ameaça vinda do Irã, informou o jornal americano The Wall Street Journal nesta terça-feira, 10.

A emissora de televisão britânica Sky News indicou que a maioria das aeronaves foi enviada para bases situadas na Alemanha e na Espanha.

Segundo informações do Wall Street Journal, dois aviões-tanque americanos estacionados na base de Mildenhall foram desviados para território alemão na manhã de segunda-feira 9. Mais tarde no mesmo dia, outras aeronaves de reabastecimento presentes na base também foram transferidas para a Alemanha, assim como para outras instalações.

A Sky News apurou, enquanto isso, que nove aviões-tanque e três aeronaves Osprey decolaram da base de Mildenhall, no condado de Suffolk, no final da tarde e durante a noite de segunda-feira.

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A natureza exata da ameaça está sendo objeto de discussões entre as autoridades americanas, escreve o Wall Street Journal, citando fontes próximas ao caso.

Retirada anterior

Há pouco mais de um mês, os Estados Unidos já haviam retirado bombardeiros estacionados em outra base britânica, em Fairford, no sudoeste da Inglaterra. O local era utilizado por bombardeiros americanos estratégicos B-1 em operações contra o Irã.

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Na época, o presidente americano, Donald Trump, justificou essa decisão citando a existência de “ameaças” provenientes de pessoas “ligadas ao Irã”. Ele não deu mais detalhes, mas a saída dos bombardeiros ocorreu após um incidente perto da base: a polícia de contraterrorismo britânica interceptou o que, segundo os agentes, seria um ataque complexo e em múltiplos estágios com drones contra os bombarderos B-1.

O episódio levou à acusação de dois cidadãos britânicos, no final de outubro, por crimes contra a segurança nacional. Um deles é acusado de ter auxiliado um serviço de inteligência estrangeiro que, segundo a polícia, seria o iraniano.

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Em meio a especulações sobre a volta dos combates no Oriente Médio, porém, Trump afirmou na segunda-feira que vê um “impulso positivo” em direção a um acordo para encerrar o conflito. No dia anterior, classificou a retomada da guerra com o Irã como “muito improvável”.