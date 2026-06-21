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Ameaça de Trump faz delegação iraniana abandonar negociações, diz agência

Segundo a agência de notícias estatal iraniana IRNA, a delegação da República Islâmica do Irã deixou o local após se reunir com a delegação do Catar

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 16h07 | Atualizado em 21 jun 2026, 16h12
Grupo de seis homens de meia-idade, a maioria com barbas e ternos escuros, caminhando em fila por um corredor com piso estampado e paredes claras. Um homem no centro olha para a frente, enquanto os outros olham para a direita. Um sinal verde de saída de emergência é visível no canto superior esquerdo
A delegação iraniana, incluindo o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (C), e o Presidente do Parlamento Islâmico do Irã, Mohammed Bagher Ghalibaf (2º à direita), chega para uma reunião quadrilateral entre os Estados Unidos, Irã, Paquistão e Catar no luxuoso complexo hoteleiro Burgenstock, perto do Lago Lucerna, na Suíça, em 21 de junho de 2026. (Foto de URS FLUEELER / POOL/AFP)
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Ameaça de Trump faz delegação iraniana abandonar negociações, diz agência Priorize VEJA no Google

A delegação iraniana deixou o local das negociações com os Estados Unidos, que buscavam encerrar permanentemente a guerra no Oriente Médio, após o presidente Donald Trump ameaçar atacar a república islâmica, neste domingo, 21.

“A delegação da República Islâmica do Irã, após se reunir com a delegação do Catar, uma das partes mediadoras, deixou o prédio onde as negociações estavam sendo realizadas”, informou a agência de notícias estatal iraniana IRNA.

“Ao mesmo tempo em que as negociações começavam na Suíça, Donald Trump publicou uma mensagem no Facebook na qual repetiu suas ameaças e declarações contra o Irã”, acrescentou.

Mais cedo, o presidente norte-americano ameaçou atacar o Irã “com muito força novamente”, neste domingo, 21, se o país não impedir novos ataques do Hezbollah a Israel.

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“O Irã deve impedir imediatamente que seus agentes bem pagos no Líbano causem problemas. Se não o fizerem, atacaremos o Irã com muita força novamente, assim como fizemos na semana passada, só que com mais força!!!”, escreveu Trump.

Como resposta, o principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, alertou que os EUA “tenham cuidado” e que “nossas forças armadas estão prontas para responder”.

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“Será que eles não pensam que, se as suas ameaças tivessem algum efeito, não teriam chegado ao estado de desespero em que se encontram hoje? Não levamos em consideração as ameaças americanas”, disse.

As negociações na Suíça

Neste domingo, representantes do Irã e dos Estados Unidos se reuniram em Zurique, na Suíça para tratar do programa nuclear iraniano, como parte do acordo de paz assinado por ambos na última semana. Representantes do Paquistão e do Catar, os países mediadores, também estavam presentes no encontro.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, foi acompanhado de Jared Kushner, genro de Donald Trump e um dos chefes das negociações com Teerã, e de Steve Witkoff, o enviado especial do presidente para o Oriente Médio.  Já do lado de Teerã, Mohammad Bagher Ghalibaf estava acompanhado do chanceler iraniano, Abbas Araghchi, e do governador do Banco Central, Abdolnaser Hemmati.

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A discussão sobre o futuro do estoque estimado em 440 quilos de urânio enriquecido a um nível próximo do necessário para fabricar bombas atômicas é o tema mais urgente os EUA, junto com o cessar-fogo de 60 dias e o fim das sanções econômicas. Durante meses, Trump exigiu que o Irã abrisse mão do material nuclear; em vez disso, a expectativa agora é de que ele seja diluído a um nível de pureza mais baixo dentro de território iraniano ou em um país terceiro, sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O órgão de vigilância nuclear da ONU, aliás, participará das próximas etapas de negociações, durante as quais também devem ser abordados limites para o programa nuclear dos aiatolás.

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(Com AFP)

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Estados Unidos
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