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Ameaça de bomba obriga voo que partiu de Israel a realizar pouso de emergência na Bulgária

Aeronave da Austrian Airlines transportava 57 pessoas de Tel Aviv para Viena; Ameaça foi descartada após inspeção

Por Sophia Paiva 19 out 2026, 17h33 | Atualizado em 19 out 2026, 18h13
Avião da Austrian Airlines.
Avião da Austrian Airlines. (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
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Ameaça de bomba obriga voo que partiu de Israel a realizar pouso de emergência na Bulgária Priorize VEJA no Google

Um avião da Austrian Airlines que transportava 57 pessoas de Tel Aviv, em Israel, para Viena, na Áustria, precisou realizar um pouso de emergência em Sófia, capital da Bulgária, na noite de domingo, 18, após uma ameaça de bomba.

O alerta foi feito quando o Airbus A320-200, com 51 passageiros e seis tripulantes, se aproximava do espaço aéreo da Romênia. Segundo o Ministério dos Transportes da Bulgária, a tripulação acionou os protocolos de emergência e alterou o trajeto em direção a Sófia.

Dados da plataformas de rastreamento de voos ADS-B Exchange mostram que o avião chegou a transmitir o código 7700, utilizado para sinalizar situações de emergência durante voos. A Força Aérea búlgara mobilizou caças MiG-29 para acompanhar a aeronave até o aeroporto, informaram as autoridades.

Após o pouso, todos os passageiros e funcionários desembarcaram para que as equipes de segurança realizassem uma vistoria na aeronave. Depois da inspeção, as autoridades descartaram a presença de explosivos e o voo pôde seguir viagem. “Após uma busca na aeronave, nos passageiros e na tripulação, nenhuma ameaça foi identificada”, informou a Austrian Airlines em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 19.

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O ministro do Interior austríaco, Gerhard Karner, afirmou que o alerta veio de uma ligação telefônica recebida pelo aeroporto de Viena. De acordo com o jornal israelense Haaretz, o responsável seria um cidadão austríaco que não estava entre os passageiros. As autoridades abriram uma investigação para esclarecer as circunstâncias da suposta ameaça e identificar seu autor.

O episódio ocorre menos de três semanas depois de um voo da Flydubai que fazia a rota de Dubai para Tel Aviv ser desviado para Tabuk, na Arábia Saudita, após o copiloto atacar o comandante. Segundo autoridades dos Emirados, o suspeito pretendia lançar o avião contra um terminal do aeroporto Ben Gurion, em Israel, em um ataque suicida. O ataque foi contido com a ajuda de passageiros, e a aeronave conseguiu pousar em segurança.

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