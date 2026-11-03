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Alerta de bomba desvia voo de Londres para aeroporto na Polônia

Aeronave da LOT, com 181 pessoas a bordo, precisou fazer um pouso não programado em Varsóvia; outro avião também recebeu ameaça semelhante

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 10h03 | Atualizado em 3 nov 2026, 10h05
Boeing 787 Dreamliner da Lot Polish Airlines, em Varsovia
Boeing 787 Dreamliner da Lot Polish Airlines, em Varsovia (Jacek Turczyk/EFE/VEJA)
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Alerta de bomba desvia voo de Londres para aeroporto na Polônia Priorize VEJA no Google

Um avião da companhia aérea polonesa LOT que fazia o trajeto entre Londres e Varsóvia precisou ser desviado nesta terça-feira, 3, após um alerta sobre a possível presença de uma bomba a bordo. O Boeing 737 MAX 8, que transportava 181 pessoas, pousou no aeroporto de Varsóvia-Modlin, na Polônia, onde equipes de emergência e especialistas em explosivos foram mobilizados para verificar a aeronave.

O voo havia decolado do aeroporto de Heathrow às 6h30, no horário local, com destino ao terminal Chopin, na capital polonesa. Segundo a administração de Modlin, o pouso ocorreu às 9h54, após o recebimento de informações sobre um possível dispositivo explosivo. Os passageiros começaram a desembarcar enquanto as autoridades avaliavam a situação.

As operações em Modlin foram temporariamente suspensas, mas retomadas por volta do meio-dia, no horário local. Em comunicado, a administração informou que o avião ainda passava por inspeção das autoridades competentes. Passageiros e tripulantes aguardavam novas orientações no saguão de desembarque.

A LOT confirmou que a aeronave pertencia à sua frota. Não foram divulgados detalhes sobre a origem do alerta nem sobre a identidade de quem comunicou a possível ameaça.

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O segundo episódio envolveu um voo da companhia escandinava SAS, que fazia o trajeto entre Copenhague e Varsóvia. O avião pousou em segurança no aeroporto Chopin, onde os passageiros desembarcaram e a aeronave passou por inspeção. Segundo um porta-voz do terminal, as operações do aeroporto não precisaram ser interrompidas.

As autoridades polonesas informaram que a ameaça relacionada ao voo da SAS não foi confirmada. Até o momento, não havia indicação de que os dois alertas estivessem relacionados.

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Varsóvia conta com dois aeroportos principais: o Chopin, localizado dentro dos limites da capital, e o Modlin, situado a cerca de 36 quilômetros do centro da cidade e utilizado principalmente por companhias aéreas de baixo custo.

Outros alertas de bomba na Europa

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Também nesta terça-feira, um avião vindo de Israel pousou no aeroporto de Sófia, na Bulgária, após o recebimento de uma ameaça de bomba por e-mail. Unidades de combate ao terrorismo foram mobilizadas para verificar a possível presença de explosivos a bordo, segundo informações divulgadas pela agência búlgara BTA.

Na segunda-feira, 2, um voo da companhia de baixo custo Wizz Air, que partiu de Londres com destino à capital búlgara, foi desviado para o aeroporto de Budapeste, na Hungria, após receber outro alerta de bomba. Um caça Gripen da Força Aérea húngara foi mobilizado para acompanhar a aeronave até o pouso. Segundo o ministro da Defesa do país, Romulusz Ruszin-Szendi, o alerta também acionou o sistema de defesa aérea da Otan.

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