Alvo de foguetes, Israel retoma ofensiva. E Hamas diz aceitar trégua

1. Crianças palestinas seguram armas em comemoração ao acordo de cessar-fogo sem tempo limitado fechado entre Hamas e Israel zoom_out_map 1 /88 Crianças palestinas seguram armas em comemoração ao acordo de cessar-fogo sem tempo limitado fechado entre Hamas e Israel (Mohammed Abed/AFP) Crianças palestinas seguram armas em comemoração ao acordo de cessar-fogo sem tempo limitado fechado entre Hamas e Israel

2. Palestinos colocaram crianças nas ruas para festejar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas zoom_out_map 2 /88 Palestinos colocaram crianças nas ruas para festejar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas (Mohammed Abed/AFP) Palestinos colocaram crianças nas ruas para festejar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas

3. Sequência de fotos mostra míssil israelense logo antes de atingir a casa de Nafez Azzam, um líder sênior da Jihad Islâmica, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza zoom_out_map 3 /88 Sequência de fotos mostra míssil israelense logo antes de atingir a casa de Nafez Azzam, um líder sênior da Jihad Islâmica, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza (Ibraheem Abu/Reuters) Sequência de fotos mostra míssil israelense logo antes de atingir a casa de Nafez Azzam, um líder sênior da Jihad Islâmica, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza

4. Palestinos carregam o corpo de Basim Hijazi, 36, morto em um ataque israelense na cidade de Gaza,em 25/08/2014 zoom_out_map 4 /88 Palestinos carregam o corpo de Basim Hijazi, 36, morto em um ataque israelense na cidade de Gaza,em 25/08/2014 (veja.com/Reuters) Palestinos carregam o corpo de Basim Hijazi, 36, morto em um ataque israelense na cidade de Gaza,em 25/08/2014

5. Em Gaza, moradores passam por escombros após ataque israelense zoom_out_map 5 /88 Em Gaza, moradores passam por escombros após ataque israelense (veja.com/Reuters) Em Gaza, moradores passam por escombros após ataque israelense

6. Uma foto tirada do lado israelense da fronteira Israel-Gaza nesta quarta-feira (20), mostra o rastro de fumaça de um foguete disparado por militantes palestinos da Faixa de Gaza contra Israel. A região rompeu com o cessar-fogo que já durava cinco dias zoom_out_map 6 /88 Uma foto tirada do lado israelense da fronteira Israel-Gaza nesta quarta-feira (20), mostra o rastro de fumaça de um foguete disparado por militantes palestinos da Faixa de Gaza contra Israel. A região rompeu com o cessar-fogo que já durava cinco dias (Menahem Kahana/AFP) Uma foto tirada do lado israelense da fronteira Israel-Gaza nesta quarta-feira (20), mostra o rastro de fumaça de um foguete disparado por militantes palestinos da Faixa de Gaza contra Israel. A região rompeu com o cessar-fogo que já durava cinco dias

7. Soldados israelenses são fotografados enquanto se escondem em um cilindro de cimento, aos arredores da Faixa de Gaza, em 20/08/2014 zoom_out_map 7 /88 Soldados israelenses são fotografados enquanto se escondem em um cilindro de cimento, aos arredores da Faixa de Gaza, em 20/08/2014 (veja.com/EFE) Soldados israelenses são fotografados enquanto se escondem em um cilindro de cimento, aos arredores da Faixa de Gaza, em 20/08/2014

8. Fumaça, poeira e detritos são vistos após um ataque israelense ao norte da Faixa de Gaza, na manhã desta quarta-feira (20) zoom_out_map 8 /88 Fumaça, poeira e detritos são vistos após um ataque israelense ao norte da Faixa de Gaza, na manhã desta quarta-feira (20) (Adel Hana/AP) Fumaça, poeira e detritos são vistos após um ataque israelense ao norte da Faixa de Gaza, na manhã desta quarta-feira (20)

9. Palestinos da Faixa de Gaza voltam para suas casas durante o cessar-fogo zoom_out_map 9 /88 Palestinos da Faixa de Gaza voltam para suas casas durante o cessar-fogo (Marco Longari/AFP) Palestinos da Faixa de Gaza voltam para suas casas durante o cessar-fogo

10. Famílias palestinas caminham entre casas destuídas por mísseis israelenses, na Faixa de Gaza zoom_out_map 10 /88 Famílias palestinas caminham entre casas destuídas por mísseis israelenses, na Faixa de Gaza (Finbarr OReilly/Reuters) Famílias palestinas caminham entre casas destuídas por mísseis israelenses, na Faixa de Gaza

11. Palestino procura por pertences em sua casa destruída por um míssil isralenses, na Faixa de Gaza zoom_out_map 11 /88 Palestino procura por pertences em sua casa destruída por um míssil isralenses, na Faixa de Gaza (Oliver Weiken/EFE) Palestino procura por pertences em sua casa destruída por um míssil isralenses, na Faixa de Gaza

12. Um burro anda dentro de uma loja destuída na Faixa de Gaza zoom_out_map 12 /88 Um burro anda dentro de uma loja destuída na Faixa de Gaza (Mahmud Hams/AFP) Um burro anda dentro de uma loja destuída na Faixa de Gaza

13. Soldados israelenses descansam durante o cessar-fogo, na Faixa de Gaza zoom_out_map 13 /88 Soldados israelenses descansam durante o cessar-fogo, na Faixa de Gaza (Baz Ratner/Reuters) Soldados israelenses descansam durante o cessar-fogo, na Faixa de Gaza

14. Menina palestina procura por seus pertences entre os destroços de sua casa, na Faixa de Gaza zoom_out_map 14 /88 Menina palestina procura por seus pertences entre os destroços de sua casa, na Faixa de Gaza (Mohammed Salem/Reuters) Menina palestina procura por seus pertences entre os destroços de sua casa, na Faixa de Gaza

15. Palestina observa sua casa queimada após a ofensiva israelense sobre a Faixa de Gaza zoom_out_map 15 /88 Palestina observa sua casa queimada após a ofensiva israelense sobre a Faixa de Gaza (Suhaib Salem/Reuters) Palestina observa sua casa queimada após a ofensiva israelense sobre a Faixa de Gaza

16. Palestino desabrigado carrega seus pertences para uma escola da ONU no norte de Gaza, durante o cessar-fogo entre Israel e o Hamas zoom_out_map 16 /88 Palestino desabrigado carrega seus pertences para uma escola da ONU no norte de Gaza, durante o cessar-fogo entre Israel e o Hamas (Mohammed Abed/AFP) Palestino desabrigado carrega seus pertences para uma escola da ONU no norte de Gaza, durante o cessar-fogo entre Israel e o Hamas

17. Crianças palestinas obervam a destruição em uma mesquita, na cidade de Gaza, em 30/07/2014, depois que o local foi atingido por um ataque israelense durante a madrugada zoom_out_map 17 /88 Crianças palestinas obervam a destruição em uma mesquita, na cidade de Gaza, em 30/07/2014, depois que o local foi atingido por um ataque israelense durante a madrugada (Mahumud Hams/AFP/VEJA) Crianças palestinas obervam a destruição em uma mesquita, na cidade de Gaza, em 30/07/2014, depois que o local foi atingido por um ataque israelense durante a madrugada

18. Artilharia israelense dispara contra a Faixa de Gaza, em 30/07/2014. Israel comprometeu a respeitar uma trégua de quatro horas depois que um ataque mortal a uma escola matou 16 pessoas zoom_out_map 18 /88 Artilharia israelense dispara contra a Faixa de Gaza, em 30/07/2014. Israel comprometeu a respeitar uma trégua de quatro horas depois que um ataque mortal a uma escola matou 16 pessoas (Jack Guez/AFP/VEJA) Artilharia israelense dispara contra a Faixa de Gaza, em 30/07/2014. Israel comprometeu a respeitar uma trégua de quatro horas depois que um ataque mortal a uma escola matou 16 pessoas

19. Dezenas de animais foram mortos durante um ataque ao campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, em 30/07/2014 zoom_out_map 19 /88 Dezenas de animais foram mortos durante um ataque ao campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, em 30/07/2014 (Mahumud Hamns/AFP/VEJA) Dezenas de animais foram mortos durante um ataque ao campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, em 30/07/2014

20. Muita fumaça é vista sobre Cidade de Gaza após um borbadeio israelense, em 29/07/2014. A única usina elétrica que ainda funcionava na região também foi bombardeada nesta manhã (29). Os conflitos que já passam de três semanas não apontam para um cessar-fogo zoom_out_map 20 /88 Muita fumaça é vista sobre Cidade de Gaza após um borbadeio israelense, em 29/07/2014. A única usina elétrica que ainda funcionava na região também foi bombardeada nesta manhã (29). Os conflitos que já passam de três semanas não apontam para um cessar-fogo (Suhaib Salem/Reuters/VEJA) Muita fumaça é vista sobre Cidade de Gaza após um borbadeio israelense, em 29/07/2014. A única usina elétrica que ainda funcionava na região também foi bombardeada nesta manhã (29). Os conflitos que já passam de três semanas não apontam para um cessar-fogo

21. A namorada de um sargento israelense chora durante funeral na cidade de Ashkelon, a 13 km da fronteira com a Faixa de Gaza, em 29/07/2014. Desde o começo das operações militares de Israel contra os militantes de Gaza, no início do mês, mais de 50 soldados da força nacional foram mortos zoom_out_map 21 /88 A namorada de um sargento israelense chora durante funeral na cidade de Ashkelon, a 13 km da fronteira com a Faixa de Gaza, em 29/07/2014. Desde o começo das operações militares de Israel contra os militantes de Gaza, no início do mês, mais de 50 soldados da força nacional foram mortos (David Buimovitch/AFP/VEJA) A namorada de um sargento israelense chora durante funeral na cidade de Ashkelon, a 13 km da fronteira com a Faixa de Gaza, em 29/07/2014. Desde o começo das operações militares de Israel contra os militantes de Gaza, no início do mês, mais de 50 soldados da força nacional foram mortos

22. No hospital de Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, uma recém-nascida palestina foi fotografada em uma incubadora depois de ser retirada do ventre de sua mãe, que segundo os médicos, foi morta em um ataque aéreo israelense - 27/07/2014 zoom_out_map 22 /88 No hospital de Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, uma recém-nascida palestina foi fotografada em uma incubadora depois de ser retirada do ventre de sua mãe, que segundo os médicos, foi morta em um ataque aéreo israelense - 27/07/2014 (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters/Reuters) No hospital de Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, uma recém-nascida palestina foi fotografada em uma incubadora depois de ser retirada do ventre de sua mãe, que segundo os médicos, foi morta em um ataque aéreo israelense - 27/07/2014

23. Fumaça sobe durante a ofensiva israelense no leste da Cidade de Gaza. A trégua humanitária na região teve fim após ataques de foguetes disparados por militantes palestinos zoom_out_map 23 /88 Fumaça sobe durante a ofensiva israelense no leste da Cidade de Gaza. A trégua humanitária na região teve fim após ataques de foguetes disparados por militantes palestinos (Ahmed Zakot/Reuters/Reuters) Fumaça sobe durante a ofensiva israelense no leste da Cidade de Gaza. A trégua humanitária na região teve fim após ataques de foguetes disparados por militantes palestinos

24. Crianças palestinas fotografadas debaixo da porta de uma loja onde estão abrigadas com sua família, na cidade de Gaza - 26/07/2014 zoom_out_map 24 /88 Crianças palestinas fotografadas debaixo da porta de uma loja onde estão abrigadas com sua família, na cidade de Gaza - 26/07/2014 (Mohammed Abed/AFP/AFP) Crianças palestinas fotografadas debaixo da porta de uma loja onde estão abrigadas com sua família, na cidade de Gaza - 26/07/2014

25. Soldado israelense se refresca tomando um picolé sobre um tanque a caminho da Faixa de Gaza zoom_out_map 25 /88 Soldado israelense se refresca tomando um picolé sobre um tanque a caminho da Faixa de Gaza (Atef Safadi/EFE/EPA/EFE) Soldado israelense se refresca tomando um picolé sobre um tanque a caminho da Faixa de Gaza

26. Soldados israelenses carregam o caixão do sargento morto em combate na Faixa de Gaza - 27/07/2014 zoom_out_map 26 /88 Soldados israelenses carregam o caixão do sargento morto em combate na Faixa de Gaza - 27/07/2014 (Jim Hollander/EFE/EPA/EFE) Soldados israelenses carregam o caixão do sargento morto em combate na Faixa de Gaza - 27/07/2014

27. Exército israelense faz manobra próximo a fronteira com a Faixa de Gaza zoom_out_map 27 /88 Exército israelense faz manobra próximo a fronteira com a Faixa de Gaza (Abir Sultan/EFE/EPA/EFE) Exército israelense faz manobra próximo a fronteira com a Faixa de Gaza

28. Exército israelense retoma ofensiva na fronteira com a Faixa de Gaza após fim da trégua humanitária - 27/07/2014 zoom_out_map 28 /88 Exército israelense retoma ofensiva na fronteira com a Faixa de Gaza após fim da trégua humanitária - 27/07/2014 (Abir Sultan/EFE/EPA/Abir/Reuters) Exército israelense retoma ofensiva na fronteira com a Faixa de Gaza após fim da trégua humanitária - 27/07/2014

29. Soldado israelense faz orações perto da fronteira com Gaza - 27/07/2014 zoom_out_map 29 /88 Soldado israelense faz orações perto da fronteira com Gaza - 27/07/2014 (Siegfried Modola/Reuters/Reuters) Soldado israelense faz orações perto da fronteira com Gaza - 27/07/2014

30. Mulher olha para uma parede com marcas de estilhaços após um ataque aéreo israelense no hospital de Beit Hanoun, em Gaza zoom_out_map 30 /88 Mulher olha para uma parede com marcas de estilhaços após um ataque aéreo israelense no hospital de Beit Hanoun, em Gaza (Finabarr OReilly/Reuters/Reuters) Mulher olha para uma parede com marcas de estilhaços após um ataque aéreo israelense no hospital de Beit Hanoun, em Gaza

31. Mulher caminha em meio a edifícios destruídos por bombardeios israelenses no distrito de Beit Hanoun na Faixa de Gaza durante trégua humanitária zoom_out_map 31 /88 Mulher caminha em meio a edifícios destruídos por bombardeios israelenses no distrito de Beit Hanoun na Faixa de Gaza durante trégua humanitária (Mohammed Abed/AFP/AFP) Mulher caminha em meio a edifícios destruídos por bombardeios israelenses no distrito de Beit Hanoun na Faixa de Gaza durante trégua humanitária

32. Palestinos tentam recuperar objetos em meio aos escombros no bairro Shujaiyya no leste da Cidade de Gaza zoom_out_map 32 /88 Palestinos tentam recuperar objetos em meio aos escombros no bairro Shujaiyya no leste da Cidade de Gaza (Oliver Weiken/EFE/EFE) Palestinos tentam recuperar objetos em meio aos escombros no bairro Shujaiyya no leste da Cidade de Gaza

33. Mulher chora ao ver sua casa destruída durante ofensiva israelense no distrito de Beit Hanoun, em Gaza zoom_out_map 33 /88 Mulher chora ao ver sua casa destruída durante ofensiva israelense no distrito de Beit Hanoun, em Gaza (Suhaib Salem/Reuters/Reuters) Mulher chora ao ver sua casa destruída durante ofensiva israelense no distrito de Beit Hanoun, em Gaza

34. Palestinos enchem recipientes com água em torneiras públicas em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza zoom_out_map 34 /88 Palestinos enchem recipientes com água em torneiras públicas em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters/Reuters) Palestinos enchem recipientes com água em torneiras públicas em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza

35. Manifestante palestino usa um estilingue para atirar pedras em direção a tropas israelenses, em um protesto contra a ofensiva em Gaza, em Qalandia perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia zoom_out_map 35 /88 Manifestante palestino usa um estilingue para atirar pedras em direção a tropas israelenses, em um protesto contra a ofensiva em Gaza, em Qalandia perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia (Mohamad Torokman/Reuters/Reuters) Manifestante palestino usa um estilingue para atirar pedras em direção a tropas israelenses, em um protesto contra a ofensiva em Gaza, em Qalandia perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia

36. Palestinos passam por edifício incendiado após ataque aéreo israelense na cidade de Gaza zoom_out_map 36 /88 Palestinos passam por edifício incendiado após ataque aéreo israelense na cidade de Gaza (Suhaib Salem/Reuters/Reuters) Palestinos passam por edifício incendiado após ataque aéreo israelense na cidade de Gaza

37. Palestinos tentam extinguir um incêndio após ataque aéreo israelense a um edifício na cidade de Gaza zoom_out_map 37 /88 Palestinos tentam extinguir um incêndio após ataque aéreo israelense a um edifício na cidade de Gaza (Suhaib Salem/Reuters/Reuters) Palestinos tentam extinguir um incêndio após ataque aéreo israelense a um edifício na cidade de Gaza

38. Menino palestino chora depois de ver seus parentes feridos sendo levados às pressas ao pronto-socorro do hospital Nasser após um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza zoom_out_map 38 /88 Menino palestino chora depois de ver seus parentes feridos sendo levados às pressas ao pronto-socorro do hospital Nasser após um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza (Hatem Ali/AP/AP) Menino palestino chora depois de ver seus parentes feridos sendo levados às pressas ao pronto-socorro do hospital Nasser após um ataque aéreo israelense em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza

39. Soldados israelenses observam palestinos capturados durante uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, em 24/07/2014 zoom_out_map 39 /88 Soldados israelenses observam palestinos capturados durante uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, em 24/07/2014 (Reuters/VEJA) Soldados israelenses observam palestinos capturados durante uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, em 24/07/2014

40. Palestinos enterram os corpos de duas crianças mortas durante ataque aéreo israelense sobre a Faixa de Gaza, em 24/07/2014 zoom_out_map 40 /88 Palestinos enterram os corpos de duas crianças mortas durante ataque aéreo israelense sobre a Faixa de Gaza, em 24/07/2014 (Suhaib Salem/Reuters/VEJA) Palestinos enterram os corpos de duas crianças mortas durante ataque aéreo israelense sobre a Faixa de Gaza, em 24/07/2014

41. Israelenses carregam um soldado ferido para um helicóptero, perto da fronteira com a Faixa Gaza, nesta quinta-feira (24). Os conflitos se intensificaram na região há três semanas, e o número de mortos já passa de 600 zoom_out_map 41 /88 Israelenses carregam um soldado ferido para um helicóptero, perto da fronteira com a Faixa Gaza, nesta quinta-feira (24). Os conflitos se intensificaram na região há três semanas, e o número de mortos já passa de 600 (Dusan Vranic/AP/VEJA) Israelenses carregam um soldado ferido para um helicóptero, perto da fronteira com a Faixa Gaza, nesta quinta-feira (24). Os conflitos se intensificaram na região há três semanas, e o número de mortos já passa de 600

42. Pai segura o corpo do filho morto por estilhaços de um tanque israelense, no hospital Kamal Adwan, ao norte da Faixa de Gaza, em 24/07/2014. O Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, declarou que os esforços globais para acabar com 16 dias de conflito na região devem continuar zoom_out_map 42 /88 Pai segura o corpo do filho morto por estilhaços de um tanque israelense, no hospital Kamal Adwan, ao norte da Faixa de Gaza, em 24/07/2014. O Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, declarou que os esforços globais para acabar com 16 dias de conflito na região devem continuar (Marco Longari/AFP/VEJA) Pai segura o corpo do filho morto por estilhaços de um tanque israelense, no hospital Kamal Adwan, ao norte da Faixa de Gaza, em 24/07/2014. O Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, declarou que os esforços globais para acabar com 16 dias de conflito na região devem continuar

43. Mulheres palestinas rezam em frente ao Domo da Rocha, na Cidade Velha de Jerusalém zoom_out_map 43 /88 Mulheres palestinas rezam em frente ao Domo da Rocha, na Cidade Velha de Jerusalém (Ahmad Gharabli/AFP/VEJA) Mulheres palestinas rezam em frente ao Domo da Rocha, na Cidade Velha de Jerusalém

44. Soldados israelenses usam blindados próxima à fronteira da Faixa de Gaza zoom_out_map 44 /88 Soldados israelenses usam blindados próxima à fronteira da Faixa de Gaza (Ronen Zvulun/Reuters/VEJA) Soldados israelenses usam blindados próxima à fronteira da Faixa de Gaza

45. Edifícios destruídos após ataques israelenses na Faixa de Gaza. O número de palestinos mortos subiu para 651 em 23 de julho, segundo o porta-voz de emergência da região zoom_out_map 45 /88 Edifícios destruídos após ataques israelenses na Faixa de Gaza. O número de palestinos mortos subiu para 651 em 23 de julho, segundo o porta-voz de emergência da região (Mohammed Saber/EFE/VEJA) Edifícios destruídos após ataques israelenses na Faixa de Gaza. O número de palestinos mortos subiu para 651 em 23 de julho, segundo o porta-voz de emergência da região

46. Manifestantes pró-Palestina protestam contra a ofensiva israelense em Paris, na França zoom_out_map 46 /88 Manifestantes pró-Palestina protestam contra a ofensiva israelense em Paris, na França (Benoit Tessier/Reuters/VEJA) Manifestantes pró-Palestina protestam contra a ofensiva israelense em Paris, na França

47. Parentes de um palestino de 60 anos morto após ataques do exército israelense, choram durante seu funeral na cidade de Gaza zoom_out_map 47 /88 Parentes de um palestino de 60 anos morto após ataques do exército israelense, choram durante seu funeral na cidade de Gaza (Mohammed Abed/AFP/AFP) Parentes de um palestino de 60 anos morto após ataques do exército israelense, choram durante seu funeral na cidade de Gaza

48. A mãe de soldado israelense chora sobre a bandeira nacional durante funeral do filho, em Rishon Lezion, região próxima a Tel Aviv. Israel abateu alvos em toda a Faixa de Gaza nesta terça-feira (22), contrariando pressões de diplomaciais internacionais para um cessar-fogo iumediato na região. Os conflitos já fizeram mais de 500 mortos entre pelestinos e israelenses zoom_out_map 48 /88 A mãe de soldado israelense chora sobre a bandeira nacional durante funeral do filho, em Rishon Lezion, região próxima a Tel Aviv. Israel abateu alvos em toda a Faixa de Gaza nesta terça-feira (22), contrariando pressões de diplomaciais internacionais para um cessar-fogo iumediato na região. Os conflitos já fizeram mais de 500 mortos entre pelestinos e israelenses (Ronen Zvulun/Reuters/VEJA) A mãe de soldado israelense chora sobre a bandeira nacional durante funeral do filho, em Rishon Lezion, região próxima a Tel Aviv. Israel abateu alvos em toda a Faixa de Gaza nesta terça-feira (22), contrariando pressões de diplomaciais internacionais para um cessar-fogo iumediato na região. Os conflitos já fizeram mais de 500 mortos entre pelestinos e israelenses

49. Soldados israelenses são vistos sobre um tanque de guerra, ao norte da Faixa de Gaza. O conflito na região já dura três semanas e o número de mortos já passou de 500. Autoridades internacionais pressionam Israel para um cessar-fogo imediato zoom_out_map 49 /88 Soldados israelenses são vistos sobre um tanque de guerra, ao norte da Faixa de Gaza. O conflito na região já dura três semanas e o número de mortos já passou de 500. Autoridades internacionais pressionam Israel para um cessar-fogo imediato (Baz Ratner/Reuters/VEJA) Soldados israelenses são vistos sobre um tanque de guerra, ao norte da Faixa de Gaza. O conflito na região já dura três semanas e o número de mortos já passou de 500. Autoridades internacionais pressionam Israel para um cessar-fogo imediato

50. Israelenses movimentam tanques de guerra e tropas perto da fronteira com a Faixa de Gaza, em 21/07/2014. Esforços internacionais junto ao Conselho de Segurança da ONU pressionam as autoridades para um cessar-fogo imediato na região, nesta segunda-feira (21) zoom_out_map 50 /88 Israelenses movimentam tanques de guerra e tropas perto da fronteira com a Faixa de Gaza, em 21/07/2014. Esforços internacionais junto ao Conselho de Segurança da ONU pressionam as autoridades para um cessar-fogo imediato na região, nesta segunda-feira (21) (Ronen Zvulun/Reuters/VEJA) Israelenses movimentam tanques de guerra e tropas perto da fronteira com a Faixa de Gaza, em 21/07/2014. Esforços internacionais junto ao Conselho de Segurança da ONU pressionam as autoridades para um cessar-fogo imediato na região, nesta segunda-feira (21)

51. Palestino deslocado do bairro Shejaiya na Faixa de Gaza senta em um banco de uma escola administrada pela ONU, onde se juntou a outros que se refugiaram no local para fugir dos pesados combates ​​em sua área zoom_out_map 51 /88 Palestino deslocado do bairro Shejaiya na Faixa de Gaza senta em um banco de uma escola administrada pela ONU, onde se juntou a outros que se refugiaram no local para fugir dos pesados combates ​​em sua área (Marco Longari/AFP/AFP) Palestino deslocado do bairro Shejaiya na Faixa de Gaza senta em um banco de uma escola administrada pela ONU, onde se juntou a outros que se refugiaram no local para fugir dos pesados combates ​​em sua área

52. Crianças brincam em uma escola administrada pela ONU que se transformou em um abrigo improvisado na cidade de Gaza zoom_out_map 52 /88 Crianças brincam em uma escola administrada pela ONU que se transformou em um abrigo improvisado na cidade de Gaza (Mohammed Saber/EFE/EFE) Crianças brincam em uma escola administrada pela ONU que se transformou em um abrigo improvisado na cidade de Gaza

53. Parentes de palestinos mortos durante ofensiva terrestre de Israel à Faixa de Gaza choram fora de um hospital localizado próximo à cidade. Autoridades informaram hoje (21), que forças israelenses mataram pelo menos dez militantes palestinos que cruzaram a fronteira através de dois túneis. Diplomaciais internacionais pressionam o Estado de Israel na tentativa de decretar um cessar-fogo para o conflito que já dura duas semanas zoom_out_map 53 /88 Parentes de palestinos mortos durante ofensiva terrestre de Israel à Faixa de Gaza choram fora de um hospital localizado próximo à cidade. Autoridades informaram hoje (21), que forças israelenses mataram pelo menos dez militantes palestinos que cruzaram a fronteira através de dois túneis. Diplomaciais internacionais pressionam o Estado de Israel na tentativa de decretar um cessar-fogo para o conflito que já dura duas semanas (Mohammed Salem/Reuters/VEJA) Parentes de palestinos mortos durante ofensiva terrestre de Israel à Faixa de Gaza choram fora de um hospital localizado próximo à cidade. Autoridades informaram hoje (21), que forças israelenses mataram pelo menos dez militantes palestinos que cruzaram a fronteira através de dois túneis. Diplomaciais internacionais pressionam o Estado de Israel na tentativa de decretar um cessar-fogo para o conflito que já dura duas semanas

54. Combatentes palestinos tiram fotos dentro de uma casa destruída, na cidade de Morek, província de Hama. Os conflitos entre Israel e Palestina já duram duas semanas, deixando mais 500 mortos. A ONU solicitou nesta segunda-feira (21) um cessar-fogo imediato na região zoom_out_map 54 /88 Combatentes palestinos tiram fotos dentro de uma casa destruída, na cidade de Morek, província de Hama. Os conflitos entre Israel e Palestina já duram duas semanas, deixando mais 500 mortos. A ONU solicitou nesta segunda-feira (21) um cessar-fogo imediato na região (Badi Khlif/Reuters/VEJA) Combatentes palestinos tiram fotos dentro de uma casa destruída, na cidade de Morek, província de Hama. Os conflitos entre Israel e Palestina já duram duas semanas, deixando mais 500 mortos. A ONU solicitou nesta segunda-feira (21) um cessar-fogo imediato na região

55. Sistema antimíssil disparado pelo exército israelense ilumina o céu sobre a Faixa de Gaza - 18/07/2014 zoom_out_map 55 /88 Sistema antimíssil disparado pelo exército israelense ilumina o céu sobre a Faixa de Gaza - 18/07/2014 (Mahmud Hams/AFP/AFP) Sistema antimíssil disparado pelo exército israelense ilumina o céu sobre a Faixa de Gaza - 18/07/2014

56. Soldados israelenses são vistos depois de entrar na Faixa de Gaza. A imagem foi divulgada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). O país intensificou sua ofensiva terrestre na região com artilharia, tanques e navios de guerra, na madrugada desta sexta-feira (18) zoom_out_map 56 /88 Soldados israelenses são vistos depois de entrar na Faixa de Gaza. A imagem foi divulgada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). O país intensificou sua ofensiva terrestre na região com artilharia, tanques e navios de guerra, na madrugada desta sexta-feira (18) (Reuters/VEJA) Soldados israelenses são vistos depois de entrar na Faixa de Gaza. A imagem foi divulgada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). O país intensificou sua ofensiva terrestre na região com artilharia, tanques e navios de guerra, na madrugada desta sexta-feira (18)

57. Tanques israelenses realizam manobras ao norte da Faixa de Gaza. Israel intensificou sua ofensiva terrestre na Faixa de Gaza com artilharia, tanques e navios de guerra - 18/07/2014 zoom_out_map 57 /88 Tanques israelenses realizam manobras ao norte da Faixa de Gaza. Israel intensificou sua ofensiva terrestre na Faixa de Gaza com artilharia, tanques e navios de guerra - 18/07/2014 (Ronen Zvulun/Reuters/Reuters) Tanques israelenses realizam manobras ao norte da Faixa de Gaza. Israel intensificou sua ofensiva terrestre na Faixa de Gaza com artilharia, tanques e navios de guerra - 18/07/2014

58. Manifestante palestino chuta um pneu em chamas durante confrontos com tropas israelenses em um protesto contra a ofensiva do país a Gaza, próximo a Ramallah, na Cisjordânia, em 18/07/2014 zoom_out_map 58 /88 Manifestante palestino chuta um pneu em chamas durante confrontos com tropas israelenses em um protesto contra a ofensiva do país a Gaza, próximo a Ramallah, na Cisjordânia, em 18/07/2014 (Mohamad Torokman/Reuters/VEJA) Manifestante palestino chuta um pneu em chamas durante confrontos com tropas israelenses em um protesto contra a ofensiva do país a Gaza, próximo a Ramallah, na Cisjordânia, em 18/07/2014

59. Um míssil israelense atinge construções palestinas na cidade de Gaza - (17/07/2014) zoom_out_map 59 /88 Um míssil israelense atinge construções palestinas na cidade de Gaza - (17/07/2014) (Thomas Coex/AFP/AFP) Um míssil israelense atinge construções palestinas na cidade de Gaza - (17/07/2014)

60. Sistema antimíssil disparado pelo exército israelense visto no norte da Faixa de Gaza - 17/07/2014 zoom_out_map 60 /88 Sistema antimíssil disparado pelo exército israelense visto no norte da Faixa de Gaza - 17/07/2014 (Ronen Zvulun/Reuters/Reuters) Sistema antimíssil disparado pelo exército israelense visto no norte da Faixa de Gaza - 17/07/2014

61. Fumaça vista após ataque israelense em Gaza - 17/07/2014 zoom_out_map 61 /88 Fumaça vista após ataque israelense em Gaza - 17/07/2014 (Mohammed Saber/EFE/EFE) Fumaça vista após ataque israelense em Gaza - 17/07/2014

62. Tanque israelense realiza manobra após o fim de uma trégua humanitária de cinco horas, perto da fronteira com a Faixa de Gaza - (17/07/2014) zoom_out_map 62 /88 Tanque israelense realiza manobra após o fim de uma trégua humanitária de cinco horas, perto da fronteira com a Faixa de Gaza - (17/07/2014) (Ronen Zvulun/Reuters/Reuters) Tanque israelense realiza manobra após o fim de uma trégua humanitária de cinco horas, perto da fronteira com a Faixa de Gaza - (17/07/2014)

63. Tanque israelense realiza manobra após o fim de uma trégua humanitária de cinco horas, perto da fronteira com a Faixa de Gaza - 17/07/2014 zoom_out_map 63 /88 Tanque israelense realiza manobra após o fim de uma trégua humanitária de cinco horas, perto da fronteira com a Faixa de Gaza - 17/07/2014 (Ronen Zvulun/Reuters/Reuters) Tanque israelense realiza manobra após o fim de uma trégua humanitária de cinco horas, perto da fronteira com a Faixa de Gaza - 17/07/2014

64. Soldados do exército israelense são vistos perto de Sufa, no sul da Faixa de Gaza. Palestinos tiveram, nesta quinta-feira (17), cinco horas de trégua humanitária devido a um acordo entre Israel e o Hamas. A intensificação dos conflitos na região já dura dez dias zoom_out_map 64 /88 Soldados do exército israelense são vistos perto de Sufa, no sul da Faixa de Gaza. Palestinos tiveram, nesta quinta-feira (17), cinco horas de trégua humanitária devido a um acordo entre Israel e o Hamas. A intensificação dos conflitos na região já dura dez dias (Baz Ratner/Reuters/VEJA) Soldados do exército israelense são vistos perto de Sufa, no sul da Faixa de Gaza. Palestinos tiveram, nesta quinta-feira (17), cinco horas de trégua humanitária devido a um acordo entre Israel e o Hamas. A intensificação dos conflitos na região já dura dez dias

65. Soldados no local onde civil foi morto por um foguete disparado a partir da Faixa de Gaza. Segundo autoridades, foi a primeira vitíma israelense do conflito que dura mais de uma semana, em 16/07/2014 zoom_out_map 65 /88 Soldados no local onde civil foi morto por um foguete disparado a partir da Faixa de Gaza. Segundo autoridades, foi a primeira vitíma israelense do conflito que dura mais de uma semana, em 16/07/2014 (Finbarr OReilly/Reuters/Reuters) Soldados no local onde civil foi morto por um foguete disparado a partir da Faixa de Gaza. Segundo autoridades, foi a primeira vitíma israelense do conflito que dura mais de uma semana, em 16/07/2014

66. Tanque de guerra israelense dispara em direção a cidade de Gaza, na Palestina, em 16/07/2014. A tensão na região já dura nove dias zoom_out_map 66 /88 Tanque de guerra israelense dispara em direção a cidade de Gaza, na Palestina, em 16/07/2014. A tensão na região já dura nove dias (Baz Ratner/Reuters/VEJA) Tanque de guerra israelense dispara em direção a cidade de Gaza, na Palestina, em 16/07/2014. A tensão na região já dura nove dias

67. Parentes de quatro rapazes mortos em bombardeio naval israelense são vistas durante funeral na cidade de Gaza. A intensificação dos conflitos entre Israel e Palestina completam, nesta quarta-feira (16), nove dias zoom_out_map 67 /88 Parentes de quatro rapazes mortos em bombardeio naval israelense são vistas durante funeral na cidade de Gaza. A intensificação dos conflitos entre Israel e Palestina completam, nesta quarta-feira (16), nove dias (Mahmud Hams/AFP/VEJA) Parentes de quatro rapazes mortos em bombardeio naval israelense são vistas durante funeral na cidade de Gaza. A intensificação dos conflitos entre Israel e Palestina completam, nesta quarta-feira (16), nove dias

68. Na imagem, funeral de quatro crianças palestinas mortas por foguetes lançados de Israel em direção a uma praia, na cidade de Gaza, em 16/07/2014 zoom_out_map 68 /88 Na imagem, funeral de quatro crianças palestinas mortas por foguetes lançados de Israel em direção a uma praia, na cidade de Gaza, em 16/07/2014 (Finbarr OReilly/Reuters/VEJA) Na imagem, funeral de quatro crianças palestinas mortas por foguetes lançados de Israel em direção a uma praia, na cidade de Gaza, em 16/07/2014

69. Materiais são vistos em um hospital de reabilitação, ao leste da cidade de Gaza; Os pacientes foram retirados as pressas depois de um alerta de bombardeios israelenses na região, em 16/07/2014 zoom_out_map 69 /88 Materiais são vistos em um hospital de reabilitação, ao leste da cidade de Gaza; Os pacientes foram retirados as pressas depois de um alerta de bombardeios israelenses na região, em 16/07/2014 (Mohammed Salem/Reuters/VEJA) Materiais são vistos em um hospital de reabilitação, ao leste da cidade de Gaza; Os pacientes foram retirados as pressas depois de um alerta de bombardeios israelenses na região, em 16/07/2014

70. Na imagem, um dos foguetes disparados de Gaza em direção a Israel atinge a cidade, em 15/07/2014. O Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, alertou diplomacias de que os grandes riscos da violência na região poderia sair do controle zoom_out_map 70 /88 Na imagem, um dos foguetes disparados de Gaza em direção a Israel atinge a cidade, em 15/07/2014 (Thomas Coex/AFP/VEJA) Na imagem, um dos foguetes disparados de Gaza em direção a Israel atinge a cidade, em 15/07/2014

71. Em Israel, soldados andam em meio aos escombros de uma casa destruída por um foguete disparado por militantes palestinos na Faixa de Gaza, 15/07/2014 zoom_out_map 71 /88 Em Israel, soldados andam em meio aos escombros de uma casa destruída por um foguete disparado por militantes palestinos na Faixa de Gaza, em 15/07/2014 (Amir Cohen/Reuters/VEJA) Em Israel, soldados andam em meio aos escombros de uma casa destruída por um foguete disparado por militantes palestinos na Faixa de Gaza, em 15/07/2014

72. Um tanque de guerra é visto em torno da Faixa de Gaza. Militantes palestinos dispararam, nesta terça-feira (15), foguetes contra Israel, após um acordo para o cessar-fogo do Estado com diplomaciais internacionais; O Hamas informou que o grupo islâmico não está de acordo e que os ataques continuarão zoom_out_map 72 /88 Um tanque de guerra é visto em torno da Faixa de Gaza. Militantes palestinos dispararam, nesta terça-feira (15), foguetes contra Israel, após um acordo para o cessar-fogo do Estado com diplomaciais internacionais; O Hamas informou que o grupo islâmico não está de acordo e que os ataques continuarão (Nir Elias/Reuters/VEJA) Um tanque de guerra é visto em torno da Faixa de Gaza. Militantes palestinos dispararam, nesta terça-feira (15), foguetes contra Israel, após um acordo para o cessar-fogo do Estado com diplomaciais internacionais; O Hamas informou que o grupo islâmico não está de acordo e que os ataques continuarão

73. Fumaça e chamas são vistos após um ataque aéreo em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 09/07/2014 zoom_out_map 73 /88 Fumaça e chamas são vistos após um ataque aéreo em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 09/07/2014 (Reuters/VEJA) Fumaça e chamas são vistos após um ataque aéreo em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 09/07/2014

74. Palestinas choram durante o funeral de membros da família, na cidade de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza, em 09/07/2014 zoom_out_map 74 /88 Palestinas choram durante o funeral de membros da família, na cidade de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza, em 09/07/2014 (Mohammed Salem/Reuters/VEJA) Palestinas choram durante o funeral de membros da família, na cidade de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza, em 09/07/2014

75. Fumaça e chamas são vistos após um ataque aéreo em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 09/07/2014 zoom_out_map 75 /88 Fumaça e chamas são vistos após um ataque aéreo em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 09/07/2014 (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters/VEJA) Fumaça e chamas são vistos após um ataque aéreo em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 09/07/2014

76. Centenas de pessoas fogem após ataque aéreo na cidade de Gaza, em 09/07/2014; Autoridades palestinas disseram que este pode ser apenas o início de uma longa ofensiva contra militantes islâmicos zoom_out_map 76 /88 Centenas de pessoas fogem após ataque aéreo na cidade de Gaza, em 09/07/2014; Autoridades palestinas disseram que este pode ser apenas o início de uma longa ofensiva contra militantes islâmicos (Majdi Fathi/Reuters/VEJA) Centenas de pessoas fogem após ataque aéreo na cidade de Gaza, em 09/07/2014; Autoridades palestinas disseram que este pode ser apenas o início de uma longa ofensiva contra militantes islâmicos

77. Na imagem, lançador dispara um foguete interceptador no sul da cidade israelense de Ashdodem 09/04/2014 zoom_out_map 77 /88 Na imagem, lançador dispara um foguete interceptador no sul da cidade israelense de Ashdodem 09/04/2014 (Baz Ratner/Reuters/VEJA) Na imagem, lançador dispara um foguete interceptador no sul da cidade israelense de Ashdodem 09/04/2014

78. Palestinos carregam uma porta de uma casa destruída após um ataque aéreo no centro da faixa de Gaza, em 09/07/2014; Autoridades palestinas informaram que pelo menos 37 pessoas foram mortas no enclave dominado pelo Hamas zoom_out_map 78 /88 Palestinos carregam uma porta de uma casa destruída após um ataque aéreo no centro da faixa de Gaza, em 09/07/2014; Autoridades palestinas informaram que pelo menos 37 pessoas foram mortas no enclave dominado pelo Hamas (Ashraf Amrah/Reuters/VEJA) Palestinos carregam uma porta de uma casa destruída após um ataque aéreo no centro da faixa de Gaza, em 09/07/2014; Autoridades palestinas informaram que pelo menos 37 pessoas foram mortas no enclave dominado pelo Hamas

79. Homem palestino procura pertences sob os escombros de uma casa destruída em um ataque aéreo na cidade de Gaza, em 09/07/2014 zoom_out_map 79 /88 Homem palestino procura pertences sob os escombros de uma casa destruída em um ataque aéreo na cidade de Gaza, em 09/07/2014 (Mohammed Salem/Reuters/VEJA) Homem palestino procura pertences sob os escombros de uma casa destruída em um ataque aéreo na cidade de Gaza, em 09/07/2014

80. Ataque aéreo israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 08/07/2014 zoom_out_map 80 /88 Ataque aéreo israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 08/07/2014 (Ibraheem Abu Mustafa/Reuters/VEJA) Ataque aéreo israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 08/07/2014

81. Palestinas choram ao saber que suas casas foram destruídas, em 08/07/2014 zoom_out_map 81 /88 Palestinas choram ao saber que suas casas foram destruídas, em 08/07/2014 (Reuters/VEJA) Palestinas choram ao saber que suas casas foram destruídas, em 08/07/2014

82. Bombardeio na Faixa de Gaza, em 08/07/2014 zoom_out_map 82 /88 Bombardeio na Faixa de Gaza, em 08/07/2014 (Reuters/VEJA) Bombardeio na Faixa de Gaza, em 08/07/2014

83. Ferido é socorrido após bombardeio na Faixa de Gaza, em 08/07/2014 zoom_out_map 83 /88 Ferido é socorrido após bombardeio na Faixa de Gaza, em 08/07/2014 (Reuters/VEJA) Ferido é socorrido após bombardeio na Faixa de Gaza, em 08/07/2014

84. Moradores se escondem em tubo de concreto usado como abrigo anti-bomba, em 08/07/2014 zoom_out_map 84 /88 Moradores se escondem em tubo de concreto usado como abrigo anti-bomba, em 08/07/2014 (Reuters/VEJA) Moradores se escondem em tubo de concreto usado como abrigo anti-bomba, em 08/07/2014

85. Ataques aéreos israelenses em Rafah no sul da Faixa de Gaza, em 07/07/2014 zoom_out_map 85 /88 Ataques aéreos israelenses em Rafah no sul da Faixa de Gaza, em 07/07/2014 (Reuters/VEJA) Ataques aéreos israelenses em Rafah no sul da Faixa de Gaza, em 07/07/2014

86. Pessoas choram em torno do corpo de um militante palestino na Faixa de Gaza, em 06/07/2014 zoom_out_map 86 /88 Pessoas choram em torno do corpo de um militante palestino na Faixa de Gaza, em 06/07/2014 (Reuters/VEJA) Pessoas choram em torno do corpo de um militante palestino na Faixa de Gaza, em 06/07/2014

87. Nuvem de fumaça vista após um ataque com mísseis israelenses que atingiram a Cidade de Gaza zoom_out_map 87 /88 Nuvem de fumaça vista após um ataque com mísseis israelenses que atingiram a Cidade de Gaza (Mahmud Ams/AFP/AFP) Nuvem de fumaça vista após um ataque com mísseis israelenses que atingiram a Cidade de Gaza

88. Caças de Israel despejam bombas sobre a Faixa de Gaza em retaliação à morte de jovens israelenses zoom_out_map 88/88 Caças de Israel despejam bombas sobre a Faixa de Gaza em retaliação à morte de jovens israelenses (Said Khatib/AFP/AFP) Caças de Israel despejam bombas sobre a Faixa de Gaza em retaliação à morte de jovens israelenses

Atualizado às 8h20

Poucas horas após Israel decidir retomar a ofensiva na Faixa de Gaza, o Hamas afirmou que aceita um cessar-fogo de 24 horas mediado pela ONU na região. O governo israelense decidira no sábado estender a trégua humanitária até a meia-noite deste domingo no horário local (18 horas de Brasília), mas a medida foi anulada em vista do lançamento de 25 foguetes do Hamas contra seu território. Israel ainda não se pronunciou sobre a oferta do Hamas. Um porta-voz dos radicais islâmicos que controlam Gaza afirmou que o cessar-fogo teria início às 14 horas locais (8 horas em Brasília).

“Depois do disparo incessante de foguetes pelo Hamas durante a trégua humanitária (declarada unilateralmente à meia-noite por Israel), o Exército retoma agora as atividades por ar, terra e mar na Faixa de Gaza”, diz comunicado oficial israelense. A nota pede à população civil palestina para não se aproximar das zonas de combate. A solicitação para que o período de cessar-fogo fosse ampliado foi feita pela ONU. Uma nova reunião do gabinete israelense será realizada neste domingo para discutir os próximos passos da operação militar destinada a conter o lançamento de foguetes a partir de Gaza.

Uma fonte militar consultada pela agência EFE comentou, após o lançamento de foguetes no começo da manhã contra a região metropolitana de Tel Aviv, que “parece que o Hamas não está interessado na trégua humanitária”. “O Exército se conteve bastante e, durante horas, o Hamas lançou foguetes contra Ashdod, Ashkelon, Tel Aviv, Petahtikva e a região de Hasharon”, acrescentou a fonte, que lembrou a morte de um militar na noite de sábado por uma bomba.

Desde o início da operação ‘Limite Protetor’, no dia 8 deste mês, mais de 1.000 palestinos já morreram e quase 6.000 foram feridos, segundo fontes médicas em Gaza. As autoridades israelenses afirmam que 42 pessoas, incluindo dois civis, foram mortos no mesmo período. Na frente diplomática, seguem os esforços internacionais em busca de um acordo de longo prazo. Neste sábado, o secretário de Estado americano John Kerry reuniu-se em Paris com os ministros de Relações Exteriores de França, Itália, Grã-Bretanha, Alemanha, Turquia e Catar. Setenta pessoas foram presas durante uma manifestação pró-Palestina que reuniu milhares de pessoas, desafiando a proibição imposta pelo governo para evitar distúrbios e demonstrações antissemitas.

(Com agência EFE)