Alto funcionário do governo russo há décadas, assessor de Putin renuncia

O enviado para o Clima da Presidência da Rússia, Anatoly Chubais, se tornou o primeiro alto funcionário russo a renunciar ao cargo desde o início da guerra com a Ucrânia, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quarta-feira (23). Ele fazia parte do governo desde 1990.

De acordo com a Bloomberg, citando duas fontes anônimas, Chubais deixou o país por se opor à guerra e não tem planos de retornar. Um dos principais arquitetos das reformas econômicas do ex-presidente Boris Yeltsin na década de 1990, o conselheiro ocupou altos cargos políticos e empresariais sob o governo de Putin e atuava desde 2020 como enviado climático.

Sua renúncia ocorre em meio a uma forte reação global à invasão russa, inclusive dentro da própria Rússia, à medida que sanções internacionais e boicotes atingem a economia e seria o primeiro sinal de uma discordância pública dentro da elite dominante do país.

Na última semana, um ex-vice-primeiro-ministro, Arkady Dvorkovich, deixou o cargo de presidente da Fundação Skolkovo, focada em tecnologia, e fez críticas a Putin e ao conflito com a Ucrânia. Além disso, vários oligarcas russos romperam a hierarquia para criticar a guerra depois que os governos ocidentais começaram a sancioná-los.

Em comentários feitos na semana passada, o líder russo se manifestou contra a “escória” que se opunha à guerra e falou em uma “necessária auto desintoxicação da sociedade”, fala interpretada por especialistas como uma ameaça a parte da elite que se opõe ao confronto.