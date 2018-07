Alpinistas presos após terremoto na Indonésia são resgatados

Mais de 560 alpinistas e seus guias foram retirados nesta terça (31) dos arredores de um vulcão ativo na Indonésia, onde haviam ficado presos em consequência de um violento terremoto que atingiu a ilha turística de Lombok no último domingo.

O tremor, de magnitude 6,4 na Escala Richter, provocou o deslizamento de toneladas de pedras e lama, bloqueando as estradas no Monte Rinjani, um vulcão localizado a 3.726 metros de altitude que atrai muitos turistas.

Cerca de 800 alpinistas estavam na montanha no momento do sismo, mas 240 deles conseguiram deixar o local antes da tarde desta terça. Entre os turistas que permaneceram no local, havia americanos, alemães, espanhóis, franceses, holandeses e tailandeses, segundo as autoridades.

Ao todo, “543 alpinistas foram retirados ontem à noite” e “todos estão bem”, disse o porta-voz da Agência Nacional de Emergências, Sutopo Purwo Nugroho. Os demais conseguiram deixar a montanha hoje pela manhã.

O sismo deixou pelo menos 16 mortos em toda a ilha, entre eles um montanhista indonésio, e mais de 220 feridos. Centenas de casas ficaram destruídas e houve momentos de pânico quando os turistas saíram dos hotéis.

A maioria dos alpinistas presos no vulcão desceu a montanha a pé, mas, segundo as autoridades, ao menos três chegaram de helicóptero a Sembulun, um povoado na base do Monte Rinjani. Todos os resgatados foram examinados por equipes médicas no local.

Por causa do terremoto, 5.141 pessoas estão alojadas em abrigos temporários e enfrentam escassez de água potável, de acordo com oficiais.

O presidente indonésio, Jokowi Widodo, que ontem fez uma rápida visita às áreas afetadas, prometeu uma ajuda financeira aos moradores locais que perderam suas casas na catástrofe.

Arquipélago de 17.000 ilhas e ilhotas, a Indonésia se situa no chamado “cinturão de fogo” do Pacífico, uma zona de forte atividade sísmica. Embora o país registre vários sismos, a maioria deles não é perigosa.

Em 2004, um tsunami provocado por um terremoto de magnitude 9,3 frente à costa de Sumatra, no oeste da Indonésia, deixou 220.000 mortos em vários países do oceano Índico, 168.000 deles na Indonésia.