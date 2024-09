Alpinistas desaparecidos são encontrados mortos no Mont Blanc

Quatro corpos de alpinistas foram encontrados perto do pico do Mont Blanc, a montanha mais alta e mortal da Europa, informaram autoridades de resgate nesta terça-feira, 10. Eles foram identificados como dois italianos e dois sul-coreanos, que desapareceram no final de semana em meio a más condições climáticas na França.

Os turistas estavam no ponto mais alto dos alpes, por volta de 4.700 metros de altitude, acrescentou a equipe Chamonix-Mont Blanc. O grupo, que estava desacompanhado, entrou em contato com autoridades de resgate no último sábado 7, enquanto as condições climáticas pioravam. Por causa da baixa visibilidade, os socorristas não conseguiram acessar o local por terra ou por helicóptero. A causa da morte foi hipotermia.

Em contrapartida, outros dois alpinistas da Coreia do Sul foram salvos com vida a 4.100 de altitude, em uma operação de alta complexidade. O resgate foi realizado com sucesso na manhã do domingo 9.

Não é a primeira vez que turistas ficam presos no cume do Mont Blanc. Em 2018, o corpo do italiano Luca Lombardini, de 31 anos, foi encontrado na montanha. Ele tentava, ao lado da noiva e do irmão dela, escalar até o topo como parte de uma das suas comemorações de aniversário.

Uma investigação apontou de Lombardini escorregou e caiu de uma altura de cerca de 3.400 metros. Pouco depois, os corpos da noiva Elisa Berton e do seu irmão Alessandro também foram encontrados enterrados no gelo. Um mês antes, a França havia restringido o acesso ao monte por preocupações de segurança. Apenas naquela temporada, 15 pessoas morreram.