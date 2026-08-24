Alpinista fica suspenso por horas em montanha na Itália; veja vídeo
Homem de 53 anos errou rota durante descida de rapel em Campanile di Val Montanaia, nas Dolomitas Friulanos
Um alpinista italiano de 53 anos ficou suspenso por horas a cerca de 50 metros do cume do Campanile di Val Montanaia, nas Dolomitas Friulanos, na Itália, depois de errar a rota durante uma descida de rapel, segundo informações do jornal Corriere della Sera.
O incidente aconteceu na quarta-feira 19, quando o alpinista e a esposa iniciaram a descida a partir do cume. Os dois, no entanto, escolheram uma rota errada e acabaram desviando do caminho, o que fez com que o homem ficasse suspenso no ar e não conseguisse prosseguir. Pedestres na base do percurso perceberam a situação e percorreram cerca de duas horas e meia a pé até a central regional de emergências de saúde, onde comunicaram o que viram para as autoridades locais.
Un alpiniste s’est retrouvé coincé à 2 000 mètres d’altitude pendant sa descente en rappel sur le Campanile di Val Montanaia, dans les Dolomites italiennes. Suspendu dans le vide pendant 12 heures, il a finalement été secouru par voie terrestre.
En raison du brouillard et de la… pic.twitter.com/qv30mS42LZSiga
— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) August 24, 2026
Imagem fora do domínio Abril
O resgate foi dificultado pelo nevoeiro, pela baixa visibilidade e pelo risco de queda de pedras, mas o homem foi retirado em segurança por uma equipe especializada. A situação exigia rapidez por representar um risco clínico grave devido a “síndrome de suspensão inerte”, uma condição relacionada à imobilidade que pode ser fatal por conta da dificuldade de circulação sanguínea no corpo.