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Alpinista fica suspenso por horas em montanha na Itália; veja vídeo

Homem de 53 anos errou rota durante descida de rapel em Campanile di Val Montanaia, nas Dolomitas Friulanos

Por Sophia Paiva 24 ago 2026, 19h31 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h46
Uma pessoa pequena, vestindo roupas escuras, desce de rapel por uma parede rochosa íngreme e cinzenta, com o céu claro ao fundo
Alpinista italiano de 53 anos ficou suspenso por horas a cerca de 50 metros do cume do Campanile di Val Montanaia, nas Dolomitas Friulanos, na Itália, depois de errar a rota durante uma descida de rapel.  (@75secondes/X/Reprodução)
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Um alpinista italiano de 53 anos ficou suspenso por horas a cerca de 50 metros do cume do Campanile di Val Montanaia, nas Dolomitas Friulanos, na Itália, depois de errar a rota durante uma descida de rapel, segundo informações do jornal Corriere della Sera.

O incidente aconteceu na quarta-feira 19, quando o alpinista e a esposa iniciaram a descida a partir do cume. Os dois, no entanto, escolheram uma rota errada e acabaram desviando do caminho, o que fez com que o homem ficasse suspenso no ar e não conseguisse prosseguir. Pedestres na base do percurso perceberam a situação e percorreram cerca de duas horas e meia a pé até a central regional de emergências de saúde, onde comunicaram o que viram para as autoridades locais.

Imagem fora do domínio Abril

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O resgate foi dificultado pelo nevoeiro, pela baixa visibilidade e pelo risco de queda de pedras, mas o homem foi retirado em segurança por uma equipe especializada. A situação exigia rapidez por representar um risco clínico grave devido a “síndrome de suspensão inerte”, uma condição relacionada à imobilidade que pode ser fatal por conta da dificuldade de circulação sanguínea no corpo.

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Itália
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