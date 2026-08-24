Alpinista fica suspenso por horas em montanha na Itália; veja vídeo

Um alpinista italiano de 53 anos ficou suspenso por horas a cerca de 50 metros do cume do Campanile di Val Montanaia, nas Dolomitas Friulanos, na Itália, depois de errar a rota durante uma descida de rapel, segundo informações do jornal Corriere della Sera.

O incidente aconteceu na quarta-feira 19, quando o alpinista e a esposa iniciaram a descida a partir do cume. Os dois, no entanto, escolheram uma rota errada e acabaram desviando do caminho, o que fez com que o homem ficasse suspenso no ar e não conseguisse prosseguir. Pedestres na base do percurso perceberam a situação e percorreram cerca de duas horas e meia a pé até a central regional de emergências de saúde, onde comunicaram o que viram para as autoridades locais.

Imagem fora do domínio Abril

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O resgate foi dificultado pelo nevoeiro, pela baixa visibilidade e pelo risco de queda de pedras, mas o homem foi retirado em segurança por uma equipe especializada. A situação exigia rapidez por representar um risco clínico grave devido a “síndrome de suspensão inerte”, uma condição relacionada à imobilidade que pode ser fatal por conta da dificuldade de circulação sanguínea no corpo.