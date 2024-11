Aliança Global contra a Fome já tem adesão de todo o G20 e alcança 80 países

Programada para ser lançada formalmente nesta segunda-feira, 18, na cúpula de líderes das vinte maiores economias do mundo, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza proposta pelo Brasil já tem endosso de cerca de 80 países, incluindo todos do G20. A informação foi dada pela primeira vez pela colunista Míriam Leitão e confirmada por VEJA com pessoas ligadas à iniciativa.

Além dos países que farão anúncios de ações concretas a partir da decisão de participar, a aliança também envolve organizações internacionais públicas e instituições financeiras, assim grandes instituições filantrópicas, organizações da sociedade civil e outras entidades sem fins lucrativos.

Na sexta-feira, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ressaltou que ainda não é possível estimar o volume total de recursos financeiros canalizados para a aliança, mas lembrou que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) já anunciou financiamento adicional de US$ 25 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 140 bilhões.

Entre os países que já anunciaram apoio à iniciativa está a França. A VEJA, o embaixador francês no Brasil, Emmanuel Lenain, disse que o projeto “está perfeitamente alinhado com nossos compromissos internacionais com a segurança alimentar”.

Continua após a publicidade

A Aliança Global contra a Fome a Pobreza tem como objetivo estabelecer uma forma de captação de recursos e conhecimentos para a implementação de políticas públicas e tecnologias sociais eficazes para a erradicação da fome e da pobreza no mundo. O mecanismo será gerido pelo governo brasileiro e pela FAO, órgão da ONU para agricultura e alimentação.

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), entre 713 milhões e 757 milhões de pessoas podem ter enfrentado a fome em 2023, o que representa uma em cada 11 pessoas no mundo.