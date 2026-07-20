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Aliados do Irã, hutis anunciam bloqueio naval contra a Arábia Saudita

Embargo do grupo rebelde aumenta os riscos para o abastecimento global de petróleo

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 16h11 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h44
O Estreito de Bab el-Mandeb.
O Estreito de Bab el-Mandeb. (Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026/Getty Images)
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Aliados do Irã, hutis anunciam bloqueio naval contra a Arábia Saudita Priorizar nos meus resultados Google

Rebeldes hutis do Iêmen, aliados do Irã, anunciaram nesta segunda-feira, 20, um embargo marítimo contra a Arábia Saudita, abrindo uma nova frente na escalada do conflito entre Teerã e Washington e aumentando os riscos para o abastecimento global de petróleo.

Em comunicado, o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, afirmou que o bloqueio entra em vigor imediatamente e classificou a Arábia Saudita como um “inimigo criminoso”. Segundo ele, a medida segue a lógica de “olho por olho” e é uma resposta ao que chamou de “cerco injusto e opressivo” imposto por Riade ao Iêmen ao longo de quase 12 anos.

Poucas horas após o anúncio, um porta-voz das Nações Unidas lamentou o bloqueio, afirmando que ele pode acarretar em um conflito regional “ainda maior”.

O embargo ocorre quatro dias após três fontes da agência de notícias Reuters afirmarem que os hutis estavam de sobreaviso para fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, rota petrolífera do Mar Vermelho, caso os Estados Unidos atacassem a infraestrutura de energia iraniana, o que ocorreu neste domingo, 19. Os bombardeios americanos atingiram diversos pontos no Irã, incluindo instalações na cidade portuária de Bushehr, onde está localizada a única usina nuclear civil do país, segundo a agência estatal Irna.

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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou no domingo que as últimas ofensivas militares contra o Irã foram uma homenagem aos membros das forças armadas americanas mortos nos últimos dias.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Impacto no abastecimento de petróleo 

O Estreito de Bab el-Mandeb liga o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e é uma das principais rotas para o transporte de petróleo e mercadorias entre a Ásia, a Europa e o Oriente Médio. Caso seja efetivamente fechado, o impacto sobre o mercado energético seria agravado pelo bloqueio já existente no Estreito de Ormuz, comprometendo simultaneamente as duas principais rotas de exportação de petróleo da região.

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Analistas apontam que o fechamento completo de Bab el-Mandeb poderia reduzir em cerca de 7% a oferta global de petróleo, uma vez que grande parte das exportações sauditas deixaria de alcançar os mercados internacionais. O conflito no Irã já havia provocado redução estimada de 10% nos fluxos mundiais da commodity.

Esforços diplomáticos

Apesar da escalada militar, seguem os esforços diplomáticos para restaurar o cessar-fogo firmado no mês passado. Nesta segunda, Teerã afirmou continuar suas conversas com os Estados Unidos através de mediadores.

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“Fomos informados pelos mediadores, recebemos mensagens — sem entrar em detalhes —, mas o essencial é que o aparato diplomático esteve ativo nos últimos dias”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, durante uma coletiva de imprensa em Teerã.

Paquistão, Catar e Omã participam das negociações entre Teerã e Washington.

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