Aliado de Trump publica imagem feita por IA de Moraes usando tornozeleira eletrônica

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Aliado de Donald Trump, Jason Miller publicou uma imagem gerada por inteligência artificial mostrando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, com tornozeleira eletrônica. A postagem cita um artigo do Financial Times que repercute a crise no Supremo e um escândalo envolvendo o Banco Master, reacendendo tensões antigas entre Miller e autoridades brasileiras, incluindo Moraes.

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Jason Miller, aliado e ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou no domingo, 13, uma imagem produzida por inteligência artificial que mostra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usando uma tornozeleira eletrônica.

Na publicação, Miller compartilhou um artigo do jornal britânico Financial Times que repercutiu o cenário de crise e escândalos do STF, afirmando que a disputa “acirrada” entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes pode ter um “impacto decisivo” nas eleições presidenciais brasileiras de outubro.

Segundo o jornal, a crise está “lançando uma sombra sobre a disputa” entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

“The disclosure has made Moraes one of the focal points of the snowballing corruption scandal sparked by the $10bn collapse of lender Banco Master last year.” Brazil banking scandal engulfs Supreme Court https://t.co/FnNro34SWu https://t.co/2uGqQNs65w — Jason Miller (@JasonMiller) September 13, 2026

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“A revelação tornou Moraes um dos principais focos do crescente escândalo de corrupção desencadeado pelo colapso de US$ 10 bilhões do Banco Master no ano passado. Escândalo bancário brasileiro envolve o Supremo Tribunal Federal”, citou Miller no X (ex-Twitter).

Não é a primeira vez que Miller utiliza as redes sociais para atacar autoridades brasileiras. Em agosto de 2025, o aliado de Trump disse que o presidente Lula tinha um cérebro de “banana amassada” e o comparou ao ex-presidente americano Joe Biden. Continua após a publicidade A relação de Miller com Moraes remonta a 2021. Naquele ano, depois de visitar o então deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em Brasília, o americano foi levado por agentes da Polícia Federal a uma sala no Aeroporto Internacional de Brasília para prestar depoimento no âmbito do inquérito das fake news, então conduzido pelo ministro. Um dos principais assessores de Trump durante seu primeiro mandato, Miller integrou ainda a equipe de transição após a vitória eleitoral do republicano e continua próximo do presidente. Continua após a publicidade