Alexey Navalny pede para russos protestarem conta guerra

O crítico preso do Kremlin, Alexey Navalny, pediu aos russos que façam protestos diários contra a invasão da Ucrânia. Ele afirma que o país não deveria ser uma “nação de covardes assustados” e chamando o presidente russo Vladimir Putin de “um pequeno czar insano”.

“Peço a todos que saiam às ruas e lutem pela paz”, disse ele em declarações publicadas no Facebook e no Twitter nesta quarta-feira, 2.

“Se, para evitar a guerra, precisarmos encher as prisões e as vans da polícia, encheremos as prisões e as vans da polícia”, declarou.

O opositor de 45 anos liderou os maiores protestos na Rússia contra Putin nos últimos tempos e sobreviveu a um envenenamento. A Rússia negou tal ataque.

Agora ele cumpre pena de prisão por acusações antigas de fraude.

Várias rodadas de protestos contra a guerra já ocorreram em cidades da Rússia. Mais de 6.800 pessoas foram presas por participarem das manifestações, de acordo com o grupo independente de monitoramento de protestos OVD-Info.

Navalny exortou o povo da Rússia e de Belarus – que permitiu a passagem das tropas russas para atacar a Ucrânia – a se manifestar nas praças principais às 19h todos os dias da semana e às 14h nos fins de semana e feriados.

“Não posso, não quero e não vou ficar em silêncio, vendo como o absurdo pseudo-histórico sobre os eventos de 100 anos atrás se tornou uma desculpa para os russos matarem ucranianos e para os ucranianos matarem russos enquanto se defendem”, disse ele. “Putin não é a Rússia”, completou.