Alemanha prende ex-chefe de inteligência por suspeita de espionagem

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A Justiça alemã prendeu August Hanning, ex-chefe do Serviço Federal de Inteligência (BND), por espionagem e traição. Ele e seu ex-chefe de gabinete são suspeitos de acessar e repassar cerca de 2.000 documentos confidenciais, com Hanning usando o material em sua consultoria. O caso choca a Alemanha.

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A Justiça da Alemanha prendeu nesta terça-feira, 6, August Hanning, ex-chefe do Serviço Federal de Inteligência alemão (BND), sob suspeita de espionagem e traição.

Hanning, de 80 anos, foi detido em sua casa em Nordwalde, perto da cidade de Münster. O antigo diretor da agência de inteligência externa teria recebido informações confidenciais e utilizado parte do material em benefício de representantes de serviços secretos estrangeiros.

O ex-chefe de gabinete de Hanning, identificado pelas autoridades apenas como Manfred D. , também foi preso, na Baviera, sob suspeita de participação no esquema. Imóveis ligados aos dois foram alvo de buscas, inclusive em Berlim. Manfred deve se apresentar à Justiça Federal em Karlsruhe ainda nesta terça, enquanto a audiência de Hanning está prevista para quarta-feira, 7.

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Entenda acusações

Segundo a Procuradoria alemã, Manfred teria usado sua posição dentro do BND para acessar documentos confidenciais e repassá-los a Hanning mediante pagamento. Os investigadores estimam que cerca de 2. 000 arquivos tenham sido entregues ao ex-diretor ao longo dos anos, muitos deles destinados exclusivamente ao uso interno da agência.

A suspeita é que Hanning pretendia aproveitar parte desse material em sua atividade como consultor de segurança e negócios, exercida após deixar o serviço público. As autoridades ainda investigam quais documentos foram efetivamente compartilhados e quem teria recebido as informações.

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Hanning comandou o BND de dezembro de 1998 a novembro de 2005, durante o governo do social-democrata Gerhard Schröder. Depois, entre 2005 e 2009, ocupou o cargo de secretário de Estado no Ministério do Interior, durante o governo de Angela Merkel. Após deixar a administração pública, passou a atuar como consultor internacional nas áreas de segurança e negócios e manteve relações com setores políticos e empresariais, inclusive na Rússia e na China.