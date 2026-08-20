Alemanha já contabiliza 14 mil mortes por calor extremo desde abril

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A Alemanha registrou quase 14.000 mortes relacionadas ao calor extremo entre abril e agosto, um recorde na última década. Idosos foram os mais afetados, representando 90% das vítimas. O pico de mortalidade ocorreu em junho, quando temperaturas ultrapassaram 41°C. Os dados, ainda conservadores, refletem a onda de calor na Europa. Leia mais para entender o impacto.

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A Alemanha registrou quase 14.000 mortes relacionadas ao calor extremo entre abril e agosto deste ano, segundo estimativas do Instituto Robert Koch (RKI). O índice corresponde a aproximadamente 17 óbitos para cada 100 mil habitantes, superando os recordes da última década, que pertenciam aos anos de 2018 (9.400 vítimas) e 2019 (7.600 vítimas).

O pico de mortalidade ocorreu na última semana de junho, entre os dias 22 e 28, quando as temperaturas ultrapassaram os 41 ºC pela primeira vez em várias regiões do país. Apenas nesse período de sete dias, foram contabilizadas 9.600 mortes, coincidindo com o registro de três dias consecutivos de calor recorde.

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Perfil das vítimas

Os idosos foram os mais afetados, representando cerca de 90% do total de óbitos. Pessoas com 85 anos ou mais representaram o maior contingente de vítimas, cerca de 7.000. O relatório aponta que mais mulheres do que homens morreram, o que se explica pela maior proporção feminina na população mais idosa.

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Segundo o RKI, o calor raramente é a causa única da morte, mas atua em combinação com doenças preexistentes, o que faz com que o fator térmico muitas vezes não esteja nos atestados de óbito.

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Contexto climático e dados

O cenário na Alemanha reflete uma tendência regional: em 2026, a Europa Ocidental enfrentou os meses de junho e julho mais quentes de sua história, com temperaturas 2,79 ºC acima da média do período entre 1991 e 2020.

As estimativas do RKI são baseadas em dados do Departamento Federal de Estatísticas e de 52 estações meteorológicas. O instituto ressalta que os números são conservadores e podem ser revisados para cima, já que os modelos de cálculo são aperfeiçoados e refeitos mensalmente.