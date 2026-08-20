Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

Alemanha já contabiliza 14 mil mortes por calor extremo desde abril

Pico da mortalidade ocorreu na última semana de junho, entre os dias 22 e 28

Por Luiza Zubelli 20 ago 2026, 19h32
Multidão de pessoas em um evento ao ar livre, algumas dançando e se refrescando com água, sob céu azul. Ao fundo, a Coluna da Vitória em Berlim, com bandeiras coloridas ao redor
Rave em frente à Coluna da Vitória, em Berlin, durante uma das ondas de calor de agosto (Vasily Krestyaninov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Continua após publicidade
Alemanha já contabiliza 14 mil mortes por calor extremo desde abril Priorizar nos meus resultados Google

A Alemanha registrou quase 14.000 mortes relacionadas ao calor extremo entre abril e agosto deste ano, segundo estimativas do Instituto Robert Koch (RKI). O índice corresponde a aproximadamente 17 óbitos para cada 100 mil habitantes, superando os recordes da última década, que pertenciam aos anos de 2018 (9.400 vítimas) e 2019 (7.600 vítimas).

O pico de mortalidade ocorreu na última semana de junho, entre os dias 22 e 28, quando as temperaturas ultrapassaram os 41 ºC pela primeira vez em várias regiões do país. Apenas nesse período de sete dias, foram contabilizadas 9.600 mortes, coincidindo com o registro de três dias consecutivos de calor recorde.

+Áustria atinge novo recorde de calor com registro de temperatura máxima de 41°C

Siga

Perfil das vítimas

Os idosos foram os mais afetados, representando cerca de 90% do total de óbitos. Pessoas com 85 anos ou mais representaram o maior contingente de vítimas, cerca de 7.000. O relatório aponta que mais mulheres do que homens morreram, o que se explica pela maior proporção feminina na população mais idosa.

Continua após a publicidade

Segundo o RKI, o calor raramente é a causa única da morte, mas atua em combinação com doenças preexistentes, o que faz com que o fator térmico muitas vezes não esteja nos atestados de óbito.

+Calor castiga Europa com termômetros a 40ºC e centenas de incêndios; Reator nuclear desliga

Continua após a publicidade

Contexto climático e dados

O cenário na Alemanha reflete uma tendência regional: em 2026, a Europa Ocidental enfrentou os meses de junho e julho mais quentes de sua história, com temperaturas 2,79 ºC acima da média do período entre 1991 e 2020.

As estimativas do RKI são baseadas em dados do Departamento Federal de Estatísticas e de 52 estações meteorológicas. O instituto ressalta que os números são conservadores e podem ser revisados para cima, já que os modelos de cálculo são aperfeiçoados e refeitos mensalmente.

Publicidade
TAGS:
Alemanha
Europa
onda de calor
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).