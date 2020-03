Alemanha fechará fronteiras contra pandemia de coronavírus

A Alemanha vai fechar as suas fronteiras com os países vizinhos França, Áustria e Suíça a partir desta segunda-feira, dia 16. A decisão foi tomada pela chanceler Angela Merkel, segundo informação publicada pelo jornal alemão Bild. O objetivo é conter a pandemia de coronavírus, cujo epicentro se concentra agora na Europa, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS).

As fronteiras com esses três países do lado Sul e Oeste são de livre acesso devido ao Acordo de Schengen. A partir das 8 horas desta segunda, essas vias serão controladas. Só será liberado o tranporte internacional de mercadorias e a circulação de cidadãos que moram e trabalham nessa região fronteiriça.

Na madrugada deste domingo, a Polônia também fechou a fronteira com a Alemanha, República tcheca, Eslováquia e Lituânia. As autoridades do país anunciaram que os poloneses que quiserem regressar ao país terão que se submeter a uma quarentena de quatorzen dias.

A Alemanha já registrou pelo menos nove mortes de pacientes com coronavírus e mais de 4.500 casos de infecção. “A propagação do vírus precisa diminuir. A regra básica deve ser: quem não precisa cruzar a fronteira urgentemente não deve fazê-lo”, disse Thomas Strobl, ministro do Interior do estado de Baden Wurttemberg.