Alemanha doa 80 aparelhos respiratórios ao Brasil

Com o aumento no número de casos e mortes pela Covid-19 no Brasil e a saturação dos hospitais, a Alemanha anunciou nesta quinta-feira, 25, que doará 80 aparelhos para o tratamento respiratório e acessórios para o uso hospitalar ao governo brasileiro. Os equipamentos chegarão a Manaus neste sábado, 27, e serão trazidos por um avião da Aeronáutica alemã.

“A doação atende ao pedido de ajuda do governo do Amazonas, que foi endereçado à comunidade internacional”, afirmou o governo alemão, em nota divulgada por meio de sua embaixada em Brasília.

Na quarta-feira 24, o Brasil chegou à triste marca de 300.000 mortos em decorrência da Covid-19. O país enfrenta o momento mais grave desde o início da pandemia e diversos estados estão próximos do colapso, com hospitais lotados e poucos leitos de UTI disponíveis.

“A pandemia somente será vencida quando for vencida em todas as partes do mundoˮ disse o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, segundo a nota. “Ninguém está seguro até que todos estejam seguros. A Alemanha e o Brasil são parceiros muito importantes e nós acreditamos que somente através da união e da cooperação de maneira solidária entre os países poderemos vencer essa pandemia.ˮ

No ano passado, o Brasil já recebeu a doação de 200 ventiladores pulmonares dos Estados Unidos. O governo americano ainda prometeu enviar 800 aparelhos no futuro.