Alemanha descarta hipótese de atentado em atropelamento

O motorista da van que atropelou dezenas de pessoas na cidade de Münster é um alemão e “nada indica” que o caso se trata de um atentado terrorista, afirmou Herbert Reul, ministro do Interior de Renânia do Norte-Vestfália, estado onde fica localizada a cidade alemã de Münster.

O ministro, que viajou até a cidade, diz que ainda é preciso investigar por que o homem agiu dessa maneira, mas desmentiu as especulações de que o autor do atropelamento é “um refugiado ou algo parecido”.

Além disso, o ministro informou que duas pessoas morreram no ataque, além do agressor, que se suicidou com um tiro dentro da van. A polícia afirma que 26 feridos estão em estado grave. Reul, contudo, diz que é difícil informar um número concreto, mas que são “muitos”.

A mídia local identifica o autor do atropelamento como um homem de 48 anos com problemas psicológicos. Depoimentos afirmam que ele teria ameaçado várias vezes se suicidar, dizendo que o faria de maneira espetaculosa e levando consigo outras pessoas. A van com a qual perpetrou o ataque estava registrada em seu nome.