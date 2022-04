Alemanha defende sanções mais duras à Rússia após massacre de civis

A Alemanha defendeu neste domingo, 3, que o Ocidente concorde em aplicar mais sanções à Rússia nos próximos dias. A investida é uma retaliação às acusações feitas pela Ucrânia de que o exército russo teria assassinado dezenas de civis em Bucha, deixando corpos espalhados em ruas da cidade.

A Rússia, por outro lado, negou ter sido responsável pelas mortes e disse que a Ucrânia montou uma performance para a mídia ocidental.

“Putin e seus apoiadores vão sofrer as consequências” [de seus atos], disse o chanceler alemão Olaf Scholz.

Christine Lambrecht, ministra da Defesa alemã, defendeu que a União Europeia deveria iniciar conversas sobre acabar com a importação de gás russo.

A Alemanha, maior economia do continente, até agora tem evitado impor embargos sobre importações da Rússia, uma vez que sua própria economia — e a de outros países europeus — é muito dependente do gás russo. A Rússia fornece 40% do gás que a Europa precisa.

A economia russa enfrenta sua mais grave crise desde o colapso da União Soviética em 1991. Desde o início da invasão na Ucrânia, em 24 de fevereiro, os Estados Unidos e aliados impuseram sanções pesadas ao país.

Mais cedo, o Conselho Europeu da União Europeia anunciou estar planejando mais sanções econômicas contra a Rússia após a divulgação das imagens de civis mortos espalhados em Bucha, e disse que iria recorrer às cortes internacionais por crimes de guerra cometidos contra a Ucrânia.

“Chocado pelas assombrosas imagens de atrocidades praticadas pelo exército russo na região desocupada de Kiev (…) Sanções e apoio da União Europeia estão a caminho”, afirmou Charles Michel, presidente do Conselho da UE.