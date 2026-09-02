🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Alemanha culpar Rússia por ataque foi ‘erro grave’, diz Putin, que entra na mira da UE

Investigação alemã atribuiu a Moscou responsabilidade por drone com explosivos em aeroporto, incidente que eleva tensão entre Moscou e Europa

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h14 | Atualizado em 2 set 2026, 11h25
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with the media after attending a meeting of the Russian Geographical Society in Moscow on October 23, 2025. (Photo by Alexander SHCHERBAK / POOL / AFP)
O presidente da Rússia, Vladimir Putin (Alexander Shcherbak/AFP)
Continua após publicidade
Alemanha culpar Rússia por ataque foi ‘erro grave’, diz Putin, que entra na mira da UE Priorizar nos meus resultados Google

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira, 2, que a atribuição de um ataque com drones em solo alemão à Rússia foi um “erro grave”, na tentativa de questionar as evidências que embasaram as conclusões da investigação de Berlim. O episódio ocorreu no início de agosto no aeroporto de Leipzig, um importante centro de infraestruturas para o Exército alemão, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o apoio logístico europeu à Ucrânia, quando o dispositivo foi encontrado antes de uma possível detonação.

O líder russo também sugeriu que o governo do chanceler Friedrich Merz apontou o dedo para Moscou no intuito de desviar a atenção de “seus próprios problemas domésticos”. Já o ex-presidente Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, foi além: em uma mensagem no seu canal no Telegram, acusou Berlim de adotar uma política “neonazista e ferozmente russofóbica” e afirmou que “eles merecem um ataque direto contra todas as instalações alemãs que fabricam equipamentos militares” para a Ucrânia.

No mesmo recado raivoso, Medvedev insinuou que um trem transportando líderes europeus à capital ucraniana, Kiev, poderia ser alvo de um bombardeio se a Ucrânia concretizar seus alertas, feitos na véspera, sobre o fechamento do espaço aéreo sobre a Rússia.

Siga

“Todo ato de terror tem seus patrocinadores. Atualmente, são os líderes das nações ocidentais, principalmente as europeias, e eles viajam frequentemente para Kiev de trem”, escreveu ele, em uma ameaça que ganha contornos mais intensos devido à abertura de uma nova fase da guerra, na qual o alvo preferencial das forças russas são ferrovias ucranianas.

‘Novo cenário de ameaça’

Em 4 de agosto, um drone carregado de explosivos foi avistado e desarmado próximo de uma aeronave ucraniana de carga Antonov An-124 Ruslan, usada para o transporte de suprimentos militares. Investigadores também suspeitam que um segundo drone teria colidido com um avião de carga da DHL logo após o fechamento temporário do aeroporto de Leipizg, utilizado como um centro de logística militar e de carga pela Otan e pelo governo ucraniano para o fornecimento de suprimentos militares.

Continua após a publicidade

“Ameaças envolvendo drones, incluindo ameaças híbridas, são algo que já conhecemos. No entanto, o fato de um drone — armado com explosivos — estar nas dependências de um aeroporto representa um novo cenário de ameaça”, declarou o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt.

Posteriormente, a imprensa alemã informou que um outro drone foi encontrado junto com um possível explosivo militar nas proximidades do aeroporto de Leipzig, pouco depois de terem sido achadas cerca de 50 gramas de uma substância que poderia ser hexogênio, um explosivo de alta potência. “Os autores podem ter planejado um ataque muito maior do que o divulgado até o momento”, afirmou a emissora nacional NDR.

Segundo o ministro Dobrindt comunicou na terça-feira, “as investigações policiais, os métodos empregados e as informações de inteligência demonstram a responsabilidade russa pela tentativa de ataque ao aeroporto de Leipzig”. Em resposta, o governo alemão anunciou o fechamento do consulado-geral da Rússia em Bonn e o cancelamento do contrato de um centro cultural russo na capital alemã.

Continua após a publicidade

‘Vamos aumentar a pressão’

Imediatamente, lideranças europeias expressaram solidariedade à Alemanha, e foi convocada para esta quarta-feira uma reunião de emergência com os ministros das Relações Exteriores da União Europeia, em Wicklow, na Irlanda. A anfitriã Kaja Kallas, chefe da política externa do bloco, afirmou que a tentativa de ataque ao aeroporto de Leipzig “apresenta todas as características de terrorismo patrocinado pelo Estado”.

Kallas acrescentou que o incidente deve servir como um “alerta” para os países que têm hesitado em adotar novas sanções contra a nação de Putin. “Se quisermos acabar com esta guerra, todos nós precisamos concentrar nossos esforços e elevar a atuação a um novo patamar”, declarou.

Paralelamente, a presidente da Comissão Europeia, realizou uma coletiva de imprensa sobre o assunto ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que denunciou que a Rússia está ficando “cada vez mais imprudente”.

Continua após a publicidade

“Temos visto mais drones e mísseis cruzando nosso espaço aéreo ao longo do flanco oriental, criando um risco maior. Também observamos um aumento de atividades maliciosas visando diretamente nosso território, seja por meio de incêndios provocados em fábricas que produzem equipamentos de defesa para a Ucrânia ou pelo próprio ataque híbrido russo em Leipzig”, afirmou ele. “Se a Rússia acha que seremos divididos pelas ameaças, ou se pensa que seremos dissuadidos de apoiar a Ucrânia, está enganada. Nossa unidade permanece inabalável”, acrescentou.

Ele reiterou ainda que “o perigo que a Rússia representa é claro” e declarou que a Otan está “trabalhando incansavelmente para manter nossa população segura”.

Von der Leyen, por sua vez, frisou que a tentativa de ataque em Leipzig “marca uma nova escalada em solo da União Europeia, atribuída diretamente à Rússia”

Continua após a publicidade

“Quero deixar bem claro o que foi um ataque com material de grau militar, realizado por agentes russos em solo da União Europeia. Não toleraremos isso. Manifestamos total solidariedade à Alemanha. E se a intenção era fazer com que pensássemos duas vezes antes de apoiar a Ucrânia, posso afirmar que isso apenas fortaleceu minha determinação. A intimidação não funcionará”, disparou. “A Europa e a Otan não apenas manterão a pressão sobre a Rússia, como também a aumentarão”, acrescentou.

Segundo a chefe do executivo da União Europeia, a ideia é criar mais pacotes de sanções para dispará-los assim que “tais atos perigosos, que ameaçam vidas, forem atribuídos à Rússia”.

Publicidade
TAGS:
Alemanha
Europa
Guerra na Ucrânia
Otan
Rússia
Ucrânia
União Europeia
Vladimir Putin
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).