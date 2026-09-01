Alemanha culpa Rússia por ‘ataque híbrido’ com drone em aeroporto

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A Alemanha culpou a Rússia por um “ataque híbrido” com um drone carregado de explosivos em agosto, no aeroporto de Leipzig, crucial para a Otan e o apoio à Ucrânia. Em retaliação, Berlim anunciou o fechamento de um consulado russo e a rescisão de um contrato cultural. Descubra os detalhes dessa nova escalada de tensões e a resposta de Moscou.

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A Alemanha culpou a Rússia, nesta terça-feira, 1º de setembro, pelo que chamou de um “ataque híbrido” envolvendo um drone carregado de explosivos. O episódio ocorreu no início de agosto no aeroporto de Leipzig, um importante centro de infraestruturas para o Exército alemão, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o apoio logístico europeu à Ucrânia, quando o dispositivo foi encontrado antes de uma possível detonação.

“As investigações policiais, os métodos empregados e as informações de inteligência demonstram a responsabilidade russa pela tentativa de ataque ao aeroporto de Leipzig”, declarou o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores Johann Wadephul anunciou o fechamento do consulado-geral da Rússia em Bonn e o cancelamento do contrato de um centro cultural russo na capital alemã.

“Ordenei as seguintes medidas, em comum acordo com o chanceler federal Friedrich Merz: o consulado-geral da Rússia em Bonn será fechado em 18 de setembro. O contrato da ‘Casa Russa’ em Berlim será rescindido”, afirmou Wadephul

Em paralelo, a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, expressou o apoio do bloco à Alemanha, enquanto o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, garantiu que a aliança defenderá seus Estados-membros contra “qualquer ameaça”.

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‘Novo cenário de ameaça’

Em 4 de agosto, um drone carregado de explosivos foi avistado e capturado próximo de uma aeronave ucraniana de carga Antonov An-124 Ruslan, usada para o transporte de suprimentos militares. Investigadores também suspeitam que um segundo drone teria colidido com um avião de carga da DHL logo após o fechamento temporário do aeroporto de Leipizg, utilizado como um centro de logística militar e de carga pela Otan e pelo governo ucraniano para o fornecimento de suprimentos militares.

“Ameaças envolvendo drones, incluindo ameaças híbridas, são algo que já conhecemos. No entanto, o fato de um drone — armado com explosivos — estar nas dependências de um aeroporto representa um novo cenário de ameaça”, declarou o ministro Dobrindt.

Na semana passada, a imprensa alemã informou que um outro drone foi encontrado junto com um possível explosivo militar nas proximidades do aeroporto de Leipzig. O artefato teria sido localizado em 14 de agosto, pouco mais de uma semana depois de autoridades também encontrarem cerca de 50 gramas de uma substância que poderia ser hexogênio, um explosivo de alta potência.

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“Os autores podem ter planejado um ataque muito maior do que o divulgado até o momento”, afirmaram as emissoras NDR e a WDR.

O Ministério Público Federal, que assumiu a investigação da Procuradoria-Geral de Dresden, descreveu o incidente como um “ataque grave à infraestrutura de transportes e logística na Alemanha”. Fontes de inteligência ouvidas pelo jornal Süddeutsche Zeitung já afirmavam suspeitar do envolvimento da inteligência russa na tentativa de ataque, mas Moscou negou qualquer participação.

Resposta da Rússia

Em resposta às acusações, a Embaixada da Rússia na Alemanha reforçou a não participação em qualquer operação.

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“O principal perigo que a Alemanha enfrenta hoje não reside nos supostos ‘ataques híbridos’ de Moscou, que não existem, mas nos políticos que, com entusiasmo, inventam cenários de uma guerra iminente com a Rússia”, respondeu a representação russa em Berlim em um comunicado publicado no X, antigo Twitter. “É evidente que essa provocação orquestrada serve apenas para promover os interesses de Kiev e da ala militarista da classe política europeia”.

Em paralelo, autoridades de segurança da Alemanha encontraram armas escondidas em uma área de floresta nos arredores de Berlim e suspeitam que o arsenal pode ter sido usado em assassinatos encomendados por serviços de inteligência da Rússia, segundo informações divulgadas no mês passado pelo jornal Süddeutsche Zeitung.

O esconderijo foi descoberto há quase um ano, após agentes do Departamento Federal de Proteção da Constituição (BfV), a agência de inteligência interna da nação europeia, terem recebido informações sobre um suposto depósito de armas. No local, foram encontradas duas armas de fogo de calibre curto e munição.

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O uso de depósitos clandestinos em florestas remete a métodos empregados pela União Soviética durante a Guerra Fria. Esses locais secretos continuaram sendo usados por serviços de inteligência russos nos últimos anos para troca de informações ou materiais com espiões russos que vivem no Ocidente sob identidades falsas.