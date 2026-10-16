Alemanha cria aposentadoria para crianças que pode chegar a R$ 300 mil
Poupança prevê depósito de 10 euros por mês para jovens de 6 a 18 anos, com recursos públicos e privados, para pagar previdência das novas gerações
O parlamento alemão aprovou nesta sexta-feira, 16, uma conta de aposentadoria individual para crianças. A iniciativa, detalhada pelo ministro das Finanças Lars Klingbeil, destina recursos públicos e privados para investimento de longo prazo focado na aposentadoria da população infantil.
O mecanismo prevê que o governo deposite 10 euros (R$ 57) por mês para jovens entre 6 e 18 anos de idade em contas aplicadas nos mercados financeiros. Quando a criança atingir os 18 anos, os depósitos realizados pelo Estado já estarão na faixa de 2.200 euros (R$ 12.556). A partir desse momento, o valor vai continuar a render de forma autônoma até a aposentadoria, sem a exigência de novas contribuições.
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A conta tem o potencial de alcançar o valor de 53 mil euros (aproximadamente R$ 302 mil) até o beneficiário completar 65 anos. Essa estimativa assume uma rentabilidade média anual de 7% em juros compostos, tendo como base um investimento estatal máximo de 1.440 euros (R$ 8.218) por criança, acumulado ao longo de 12 anos.
O montante final pode ser ampliado com a participação da família. Caso pais ou avós adicionem aportes complementares de 20 euros (R$ 114) mensais, o saldo total aos 65 anos pode atingir até 160 mil euros (R$ 913 mil). Todo o rendimento, no entanto, estará sujeito ao desempenho do mercado financeiro durante as décadas de aplicação.