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Alemanha cria aposentadoria para crianças que pode chegar a R$ 300 mil

Poupança prevê depósito de 10 euros por mês para jovens de 6 a 18 anos, com recursos públicos e privados, para pagar previdência das novas gerações

Por Luiza Zubelli 16 out 2026, 16h47
Interior do plenário do Bundestag, parlamento alemão, com um grande emblema do brasão da Alemanha, uma águia branca, pendurado. Abaixo, fileiras de cadeiras azuis vazias, uma bandeira da Alemanha e uma bandeira da União Europeia. O ambiente tem paredes claras e janelas amplas, refletindo o exterior
Bundestag, o parlamento alemão (Christian Ader/Getty Images)
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Alemanha cria aposentadoria para crianças que pode chegar a R$ 300 mil Priorize VEJA no Google

O parlamento alemão aprovou nesta sexta-feira, 16, uma conta de aposentadoria individual para crianças. A iniciativa, detalhada pelo ministro das Finanças Lars Klingbeil, destina recursos públicos e privados para investimento de longo prazo focado na aposentadoria da população infantil.

O mecanismo prevê que o governo deposite 10 euros (R$ 57) por mês para jovens entre 6 e 18 anos de idade em contas aplicadas nos mercados financeiros. Quando a criança atingir os 18 anos, os depósitos realizados pelo Estado já estarão na faixa de 2.200 euros (R$ 12.556). A partir desse momento, o valor vai continuar a render de forma autônoma até a aposentadoria, sem a exigência de novas contribuições.

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A conta tem o potencial de alcançar o valor de 53 mil euros (aproximadamente R$ 302 mil) até o beneficiário completar 65 anos. Essa estimativa assume uma rentabilidade média anual de 7% em juros compostos, tendo como base um investimento estatal máximo de 1.440 euros (R$ 8.218) por criança, acumulado ao longo de 12 anos.

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O montante final pode ser ampliado com a participação da família. Caso pais ou avós adicionem aportes complementares de 20 euros (R$ 114) mensais, o saldo total aos 65 anos pode atingir até 160 mil euros (R$ 913 mil). Todo o rendimento, no entanto, estará sujeito ao desempenho do mercado financeiro durante as décadas de aplicação.

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