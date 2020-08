Alemanha considera ‘bastante provável’ envenenamento de opositor russo

O governo da Alemanha considera “bastante provável” que o russo Alexei Navalny, hospitalizado em estado de coma em Berlim, tenha sido vítima de um envenenamento. O opositor ao governo de Vladimir Putin foi hospitalizado na semana passada na Sibéria após supostamente beber uma xícara de chá adulterada com uma substância tóxica.

“Trata-se de um paciente que de maneira bastante provável foi vítima de um ataque com veneno”, declarou o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, ao justificar a proteção policial oferecida a Navalny no hospital de Berlim. “A suspeita não abrange o fato de Navalny ter se envenenado, e sim que alguém envenenou Navalny e o governo alemão leva a suspeita muito a sério”, disse o porta-voz.

“Não houve convite formal (do governo alemão), mas, por razões humanitárias, Navalny pôde entrar no país a pedido de sua família”, completou Seibert.

Navalny, um advogado de 44 anos que se tornou o principal opositor do Kremlin – suas publicações sobre a corrupção das elites russas são muito acompanhadas nas redes sociais -, foi hospitalizado na quinta-feira em Omsk, em coma, depois de passar mal a bordo de um avião. No sábado ele foi transportado a Berlim, onde está internado em um dos principais hospitais da cidade.

Continua após a publicidade

Os médicos que atenderam o advogado em Omsk afirmaram não ter encontrado resquícios de veneno no sangue e urina de Navalny, após inicialmente afirmarem que os sintomas iniciais eram de envenenamento. A família do opositor alega não ter tido acesso a todos os resultados dos exames realizados.

O hospital russo demorou a autorizar a transferência de Navalny para a Alemanha, apesar dos inúmeros pedidos da família. A lentidão na liberação do paciente levantou suspeitas de que os médicos, a pedido do governo russo, podem ter aguardado o desaparecimento dos vestígios do envenenamento antes de permitir sua viagem.

Navalny, um hábil comunicador, tornou-se um dos maiores opositores do governo de Vladimir Putin, com suas campanhas para denunciar a corrupção entre os altos funcionários do país. Em 2017 sofreu queimaduras químicas em um olho quando alguns homens jogaram um líquido verde usado como desinfetante em seu rosto. Há um ano, o opositor foi envenenado em um centro de detenção.

(Com AFP)