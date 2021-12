Alemanha confirma primeira morte por ômicron e anuncia novas restrições

A Alemanha registrou nesta quinta-feira, 23, a primeira morte em seu território pela variante ômicron do coronavírus. O anúncio acontece no mesmo dia em que o governo alemão incluiu Espanha, Portugal e Estados Unidos em sua lista de alto risco de Covid e dois dias depois de anunciar novas restrições para o Ano Novo.

De acordo com o Instituto Robert Koch de virologia (RKI), a vítima tinha entre 60 e 79 anos. Até agora, 3.198 casos da ômicron foram detectados na Alemanha, com um aumento de casos de 25% de quarta para quinta-feira desta semana. Do total de casos, 48 pessoas tiveram que ser hospitalizadas.

Em meio à perspectiva de que a variante ômicron do coronavírus será a dominante no país em questão de semanas, o governo anunciou na terça-feira restrições de festas, reuniões familiares e atos públicos, até mesmo para quem já está vacinado, a partir do dia 28 deste mês. As regras miram também os grandes eventos, como jogos de futebol, que não poderão mais ter público, e festas em boates e clubes.

O governo alemão também anunciou nesta quinta-feira a inclusão de Espanha, Portugal, Estados Unidos, Finlândia, Mônaco e Chipre em sua lista de territórios considerados de alto risco, citando aumento da incidência de casos nos últimos dias.

Qualquer pessoa que entrar na Alemanha procedente desse país deve se registrar antes de viajar e ser colocada em quarentena. O procedimento pode ser evitado se for apresentado um certificado de vacinação ou um teste negativo para a doença.

As novas classificações serão aplicadas a partir da meia-noite do próximo dia 25. Se o viajante não puder apresentar nenhuma dessas provas, terá que cumprir uma quarentena de dez dias, que pode ser reduzida para no mínimo cinco se testar negativo no quinto dia.