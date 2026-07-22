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Alemanha aprova polêmico projeto nuclear em parceria com empresa estatal da Rússia

Decisão autoriza subsidiária da francesa Framatome, a ANF, a fabricar combustível nuclear com a estatal russa Rosatom

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 12h06 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h08
'Pavilhão Atômico' da Rosatom no complexo de exposições e demonstrações VDNKh, em Moscou, Rússia, em 26 de outubro de 2023.
'Pavilhão Atômico' da Rosatom no complexo de exposições e demonstrações VDNKh, em Moscou, Rússia, em 26 de outubro de 2023. (Sefa Karacan/Anadolu/Getty Images)
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Alemanha aprova polêmico projeto nuclear em parceria com empresa estatal da Rússia Priorizar nos meus resultados Google

O estado da Baixa Saxônia, na Alemanha, autorizou nesta quarta-feira, 22, a subsidiária da francesa Framatome, a ANF, a fabricar combustível nuclear em parceria com a estatal russa Rosatom, em uma decisão que reacende preocupações sobre a presença da Rússia em um setor considerado estratégico.

A produção será realizada na fábrica da ANF em Lingen, cidade próxima à fronteira com os Países Baixos. O projeto prevê a participação de especialistas russos e o uso de equipamentos fornecidos pela Rosatom, o que gerou questionamentos relacionados à segurança nacional.

Em comunicado, o Ministério Federal do Meio Ambiente afirmou que a autorização foi concedida porque a legislação obriga as autoridades a aprovar pedidos que atendam a todos os requisitos legais e cujos riscos possam ser mitigados por meio de “medidas apropriadas e condições impostas pelas autoridades”.

O ministério, no entanto, destacou que a decisão poderá ser revisada caso “sejam identificados novos riscos”, especialmente ligados à segurança nacional. A pasta também reiterou que já havia manifestado ressalvas sobre o projeto devido à guerra travada pela Rússia na Ucrânia e à postura do governo russo em relação à União Europeia e à Alemanha, considerados “adversários”.

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Apesar das críticas, o governo alemão afirmou que não possui base jurídica para impedir a cooperação. Segundo o ministério, apenas a adoção de sanções da União Europeia que também “atinjam o setor nuclear” russo permitiria barrar o projeto.

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