Alemanha acolhe milhares de refugiados ucranianos

Milhares de pessoas que deixaram a Ucrânia em meio a guerra com a Rússia começaram a chegar na Alemanha, na noite de quarta-feira (2). Os refugiados chegaram na estação central de trens em Berlim, vindo da cidade polonesa de Przemysl.

Desde o último domingo (27), a empresa ferroviária Deutsche Bahn permite que cidadãos ucranianos viajem da Polônia para a Alemanha gratuitamente. A polícia federal alemã anunciou que 5.309 refugiados que chegam da Ucrânia foram registrados, embora mais possam ter vindo sem registro.

Anúncios em várias línguas davam boas-vindas aos recém chegados, com painéis azul e amarelo representando a bandeira da Ucrânia. Voluntários ajudavam os refugiados com as bagagens e ofereciam água e comida. Dezenas de moradores ofereceram suas casas para as pessoas. As autoridades locais também se preparam abrigos de emergência para receber os ucranianos.

A prefeita de Berlim, Franziska Giffey, disse que a capital irá preparar camas para 20 000 pessoas, enquanto o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, falou em acomodar entre 50 000 e 100 000.

Nesta semana, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, disse que o país ajudaria os refugiados “rapidamente e sem burocracia”.

Faeser também elogiou a “mudança de paradigma” que fez com que todos os países da União Europeia concordassem em receber refugiados ucranianos, incluindo países como Polônia e Hungria, que sempre se opuseram à entrada de imigrantes sírios e afegãos em seu território.

Em 2015, a Alemanha acolheu mais de um milhão de refugiados sírios. Nos anos seguintes a política alemã endureceu a entrada dessas pessoas, por causa da reação anti-imigrantes da direita.

A agência para refugiados da ONU, a Acnur, informou que mais de um milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia em menos de uma semana de conflitos. A estimativa é de que até 5 milhões de ucranianos fujam do país.