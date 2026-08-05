Alemanha aciona robô antibomba e investiga colisão de avião após achar drone em aeroporto

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Um avião de carga da DHL realizou um pouso de emergência na Alemanha após colidir com um objeto desconhecido. Um drone foi encontrado no aeroporto de Leipzig, e o episódio causou sérias perturbações no tráfego aéreo. O incidente ocorre em um contexto de crescentes incursões de drones e investigações sobre atos de sabotagem na Europa.

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Um avião de carga da empresa de logística DHL foi forçado a realizar um pouso de emergência após colidir com um objeto desconhecido enquanto ganhava altitude ao decolar do aeroporto de Leipzig, na Alemanha, onde a polícia encontrou um drone. O governo alemão confirmou que o episódio ocorreu nesta quarta-feira, 5, e causou sérias perturbações no tráfego aéreo.

A agência federal que investiga acidentes aéreos informou que a aeronave da DHL atingiu algo sobre o aeroporto de Leipzig antes de pousar em segurança em Hannover, apesar de ter sofrido danos leves na seção do nariz, segundo o jornal Bild. Um porta-voz do Ministério do Interior alemão informou, posteriormente, que um drone foi encontrado no aeroporto, mas disse que a investigação está em curso e não deu mais detalhes.

O incidente envolvendo a empresa de logística ocorreu após um drone ser avistado, na madrugada desta quarta, perto de uma aeronave de carga ucraniana Antonov no aeroporto de Leipzig; um porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse à agência de notícias alemã DPA que o dispositivo voador estava equipado com explosivos e um detonador.

Após a colisão em Leipzig, várias aeronaves, incluindo um avião de passageiros vindo de Maiorca, foram desviadas, e as operações na parte norte do aeroporto só foram retomadas duas horas depois. Além disso, a pista sul, onde o drone foi encontrado, continuou fechada. A polícia enviou um robô antibombas para examinar o objeto e investiga se os dois incidentes (com a DHL e a aeronave Antonov) estão relacionados.

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Violações do espaço aéreo

A Alemanha e outros países europeus têm enfrentado uma série de incursões não autorizadas de drones perto de aeroportos, instalações militares, portos marítimos e empresas de logística. Eles acusaram agentes russos de estarem por trás de alguns desses incidentes, algo que Moscou nega.

Agências de segurança europeias também abriram investigações sobre uma onda de supostos atos de sabotagem em 2024, envolvendo dispositivos incendiários ocultos em encomendas. Alguns dos dispositivos foram encontrados em um armazém da DHL em Leipzig e em remessas de carga em trânsito pela Europa.

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Tobias Meyer, CEO da DHL, afirmou que a empresa estava analisando os acontecimentos. “Temos planos para casos como este e tentaremos garantir que o impacto sobre nossos clientes seja o menor possível”, disse ele durante uma teleconferência sobre resultados trimestrais, segundo a Reuters.

A Alemanha é o maior fornecedor individual de ajuda militar à Ucrânia e fez acusações abertas contra a Rússia por orquestrar uma campanha de sabotagem, espionagem e desinformação contra Berlim — alegação que o Kremlin rejeitou repetidamente.

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No ano passado, um cidadão chinês foi considerado culpado de repassar informações sobre horários de voos e movimentação de cargas no aeroporto de Leipzig-Halle a um homem que praticava espionagem para Pequim.