Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Mundo

Alemanha aciona robô antibomba e investiga colisão de avião após achar drone em aeroporto

Aeronave de carga da empresa DHL foi forçada a realizar pouso de emergência pouco depois da decolagem em Leipzig, afetando tráfego aéreo no país

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 5 ago 2026, 10h16
Uma van da polícia alemã, com a palavra POLIZEI e uma faixa amarela, está estacionada em uma pista de aeroporto. Policiais uniformizados trabalham ao redor da van, alguns em pé, outros agachados, e um robô de desarmamento de bombas está próximo à porta lateral aberta. O fundo mostra árvores e um céu claro
Investigadores da polícia trabalham no pátio do aeroporto de Leipzig-Halle, na Arlemanha, com um robô antibomba próximo a um avião de carga ucraniano Antonov. 05/08/2026 -  (Jens Schlueter/Getty Images)
Continua após publicidade
Alemanha aciona robô antibomba e investiga colisão de avião após achar drone em aeroporto Priorizar nos meus resultados Google

Um avião de carga da empresa de logística DHL foi forçado a realizar um pouso de emergência após colidir com um objeto desconhecido enquanto ganhava altitude ao decolar do aeroporto de Leipzig, na Alemanha, onde a polícia encontrou um drone. O governo alemão confirmou que o episódio ocorreu nesta quarta-feira, 5, e causou sérias perturbações no tráfego aéreo.

A agência federal que investiga acidentes aéreos informou que a aeronave da DHL atingiu algo sobre o aeroporto de Leipzig antes de pousar em segurança em Hannover, apesar de ter sofrido danos leves na seção do nariz, segundo o jornal Bild. Um porta-voz do Ministério do Interior alemão informou, posteriormente, que um drone foi encontrado no aeroporto, mas disse que a investigação está em curso e não deu mais detalhes.

O incidente envolvendo a empresa de logística ocorreu após um drone ser avistado, na madrugada desta quarta, perto de uma aeronave de carga ucraniana Antonov no aeroporto de Leipzig; um porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse à agência de notícias alemã DPA que o dispositivo voador estava equipado com explosivos e um detonador.

Siga

Após a colisão em Leipzig, várias aeronaves, incluindo um avião de passageiros vindo de Maiorca, foram desviadas, e as operações na parte norte do aeroporto só foram retomadas duas horas depois. Além disso, a pista sul, onde o drone foi encontrado, continuou fechada. A polícia enviou um robô antibombas para examinar o objeto e investiga se os dois incidentes (com a DHL e a aeronave Antonov) estão relacionados.

Continua após a publicidade

Violações do espaço aéreo

A Alemanha e outros países europeus têm enfrentado uma série de incursões não autorizadas de drones perto de aeroportos, instalações militares, portos marítimos e empresas de logística. Eles acusaram agentes russos de estarem por trás de alguns desses incidentes, algo que Moscou nega.

Agências de segurança europeias também abriram investigações sobre uma onda de supostos atos de sabotagem em 2024, envolvendo dispositivos incendiários ocultos em encomendas. Alguns dos dispositivos foram encontrados em um armazém da DHL em Leipzig e em remessas de carga em trânsito pela Europa.

Continua após a publicidade

Tobias Meyer, CEO da DHL, afirmou que a empresa estava analisando os acontecimentos. “Temos planos para casos como este e tentaremos garantir que o impacto sobre nossos clientes seja o menor possível”, disse ele durante uma teleconferência sobre resultados trimestrais, segundo a Reuters.

A Alemanha é o maior fornecedor individual de ajuda militar à Ucrânia e fez acusações abertas contra a Rússia por orquestrar uma campanha de sabotagem, espionagem e desinformação contra Berlim — alegação que o Kremlin rejeitou repetidamente.

Continua após a publicidade

No ano passado, um cidadão chinês foi considerado culpado de repassar informações sobre horários de voos e movimentação de cargas no aeroporto de Leipzig-Halle a um homem que praticava espionagem para Pequim.

Publicidade
TAGS:
Alemanha
Aviação
Europa
Guerra na Ucrânia
Otan
Rússia
Ucrânia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).