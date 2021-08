Alemanha abre as portas para brasileiros vacinados

Depois da Suíça e da França, a Alemanha anunciou que flexibilizará as regras para a entrada de brasileiros. A partir deste domingo, 22, todos os turistas vindos do país que já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19 poderão entrar em solo alemão sem a necessidade de cumprir quarentena. A relação de imunizantes aceitos pelo governo alemão inclui os imunizantes aplicados no Brasil – Pfizer, AstraZeneca (incluindo Covishield, produzido na Índia e usado no Brasil) e Janssen –, com exceção da Coronavac. A expectativa é que em breve haja a inclusão da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e produzida aqui pelo Instituto Butantan nessa lista, assim como a sua aprovação pela Agência Europeia de Medicamentos.

O Instituto Robert Koch (RKI), a agência governamental alemã para o controle e prevenção de doenças infecciosas, informou na sexta-feira, 20, que o Brasil terá seu extatus alterado de “área com variantes do vírus” para “área de alto risco de Covid-19”, a partir da zero hora deste domingo. Como outros países europeus já estabeleceram, os viajantes brasileiros só poderão entrar no país após terem recebido a segundo dose da vacina há pelo menos 14 dias.

O turista brasileiro completamente imunizado que desejar visitar a Alemanha terá que apresentar um comprovante de vacinação, que poderá ser o Certificado Covid Digital da União Europeia ou outro similar, como o gerado pelo aplicativo ConecteSUS. O documento (digital ou impresso) precisa estar em inglês, alemão, espanhol, francês ou italiano. Os visitantes ainda precisarão preencher um formulário sanitário digital, com informações pessoais e histórico de viagens.

A decisão da Alemanha de abrir as portas para os brasileiros imunizados vai de encontro com as medidas já adotadas por países como a Suíça, França, Islância, Catar e Bahamas, por exemplo. A expectativa é que na primeira semana de setembro o Canadá também se junte a essa relação.

A Alemanha soma 3,85 milhões de casos de Covid-19 e 91.963 mortes.